https://ria.ru/20250118/bespilotniki-1994328901.html

В Тульской области уничтожили пять беспилотников

В Тульской области уничтожили пять беспилотников - РИА Новости, 18.01.2025

В Тульской области уничтожили пять беспилотников

Пять беспилотников уничтожены в Тульской области, ситуация находится под контролем, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T05:50:00+03:00

2025-01-18T05:50:00+03:00

2025-01-18T05:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

тульская область

дмитрий миляев

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Пять беспилотников уничтожены в Тульской области, ситуация находится под контролем, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Тульской области уничтожены пять БПЛА", - написал он.Губернатор добавил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется, ситуация находится под контролем.

https://ria.ru/20250118/vertolet-1994327654.html

тульская область

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2025

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тульская область, дмитрий миляев