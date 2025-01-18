https://ria.ru/20250118/bespilotniki-1994328901.html
В Тульской области уничтожили пять беспилотников
В Тульской области уничтожили пять беспилотников - РИА Новости, 18.01.2025
В Тульской области уничтожили пять беспилотников
Пять беспилотников уничтожены в Тульской области, ситуация находится под контролем, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T05:50:00+03:00
2025-01-18T05:50:00+03:00
2025-01-18T05:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Пять беспилотников уничтожены в Тульской области, ситуация находится под контролем, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Тульской области уничтожены пять БПЛА", - написал он.Губернатор добавил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется, ситуация находится под контролем.
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тульская область, дмитрий миляев
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Дмитрий Миляев
В Тульской области уничтожили пять беспилотников
Миляев: в Тульской области ПВО уничтожило пять беспилотников