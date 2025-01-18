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В Тульской области уничтожили пять беспилотников - РИА Новости, 18.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:50 18.01.2025 (обновлено: 05:54 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/bespilotniki-1994328901.html
В Тульской области уничтожили пять беспилотников
В Тульской области уничтожили пять беспилотников - РИА Новости, 18.01.2025
В Тульской области уничтожили пять беспилотников
Пять беспилотников уничтожены в Тульской области, ситуация находится под контролем, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T05:50:00+03:00
2025-01-18T05:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Пять беспилотников уничтожены в Тульской области, ситуация находится под контролем, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Тульской области уничтожены пять БПЛА", - написал он.Губернатор добавил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется, ситуация находится под контролем.
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тульская область, дмитрий миляев
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Дмитрий Миляев
В Тульской области уничтожили пять беспилотников

Миляев: в Тульской области ПВО уничтожило пять беспилотников

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в зоне спецоперации
Зенитный ракетный комплекс Стрела-10 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Пять беспилотников уничтожены в Тульской области, ситуация находится под контролем, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Тульской области уничтожены пять БПЛА", - написал он.
Губернатор добавил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется, ситуация находится под контролем.
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Специальная военная операция на УкраинеТульская областьДмитрий Миляев
 
 
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