https://ria.ru/20250118/bespilotniki-1994324611.html

В Калужской области после атаки БПЛА горит нежилое здание

В Калужской области после атаки БПЛА горит нежилое здание - РИА Новости, 18.01.2025

В Калужской области после атаки БПЛА горит нежилое здание

Силы ПВО уничтожили семь беспилотников в Кировском районе Калужской области, один из сбитых дронов упал на нежилое строение, произошло возгорание, сообщил в... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T03:09:00+03:00

2025-01-18T03:09:00+03:00

2025-01-18T03:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

калужская область

кировский район

владислав шапша

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили семь беспилотников в Кировском районе Калужской области, один из сбитых дронов упал на нежилое строение, произошло возгорание, сообщил в Telegram-канале губернатор Владислав Шапша."Сегодня ночью силами ПВО на территории Кировского района были уничтожены семь БПЛА. Один из сбитых БПЛА упал на нежилое строение. Возникшее возгорание ликвидируется силами спасательных служб", — написал он.Губернатор добавил, что на месте работает оперативная группа, пострадавших нет.Украинские военные практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.

https://ria.ru/20250118/bespilotniki-1994323123.html

калужская область

кировский район

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происшествия, калужская область, кировский район, владислав шапша