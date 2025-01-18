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В Калужской области после атаки БПЛА горит нежилое здание
В Калужской области после атаки БПЛА горит нежилое здание - РИА Новости, 18.01.2025
В Калужской области после атаки БПЛА горит нежилое здание
Силы ПВО уничтожили семь беспилотников в Кировском районе Калужской области, один из сбитых дронов упал на нежилое строение, произошло возгорание, сообщил в... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T03:09:00+03:00
2025-01-18T03:09:00+03:00
2025-01-18T03:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
калужская область
кировский район
владислав шапша
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили семь беспилотников в Кировском районе Калужской области, один из сбитых дронов упал на нежилое строение, произошло возгорание, сообщил в Telegram-канале губернатор Владислав Шапша."Сегодня ночью силами ПВО на территории Кировского района были уничтожены семь БПЛА. Один из сбитых БПЛА упал на нежилое строение. Возникшее возгорание ликвидируется силами спасательных служб", — написал он.Губернатор добавил, что на месте работает оперативная группа, пострадавших нет.Украинские военные практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.
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происшествия, калужская область, кировский район, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Калужская область, Кировский район, Владислав Шапша
В Калужской области после атаки БПЛА горит нежилое здание
Шапша: в Калужской области после атаки БПЛА загорелось нежилое строение