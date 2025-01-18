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В Брянской области сбили еще два украинских беспилотника
В Брянской области сбили еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 18.01.2025
В Брянской области сбили еще два украинских беспилотника
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении в регионе еще двух БПЛА, пострадавших и разрушений, по его словам, нет. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T02:26:00+03:00
2025-01-18T02:26:00+03:00
2025-01-18T02:27:00+03:00
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брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении в регионе еще двух БПЛА, пострадавших и разрушений, по его словам, нет. В 00.54 мск Богомаз сообщил о двух уничтоженных над областью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ уничтожены еще два БПЛА самолетного типа", - написал он в Telegram-канале. Губернатор отметил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
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происшествия, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Брянской области сбили еще два украинских беспилотника
Богомаз: в Брянской области уничтожены еще два БПЛА ВСУ