https://ria.ru/20250118/bespilotniki-1994323123.html

В Брянской области сбили еще два украинских беспилотника

В Брянской области сбили еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 18.01.2025

В Брянской области сбили еще два украинских беспилотника

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении в регионе еще двух БПЛА, пострадавших и разрушений, по его словам, нет. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T02:26:00+03:00

2025-01-18T02:26:00+03:00

2025-01-18T02:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении в регионе еще двух БПЛА, пострадавших и разрушений, по его словам, нет. В 00.54 мск Богомаз сообщил о двух уничтоженных над областью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ уничтожены еще два БПЛА самолетного типа", - написал он в Telegram-канале. Губернатор отметил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20250117/slavyanka-1994207592.html

брянская область

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2025

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происшествия, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)