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Над Брянской областью сбили еще два украинских беспилотника
Над Брянской областью сбили еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 18.01.2025
Над Брянской областью сбили еще два украинских беспилотника
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении в регионе еще двух БПЛА, пострадавших и разрушений, по его словам, нет. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T01:10:00+03:00
2025-01-18T01:10:00+03:00
2025-01-18T01:11:00+03:00
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происшествия
брянская область
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александр богомаз
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении в регионе еще двух БПЛА, пострадавших и разрушений, по его словам, нет.Накануне вечером и он, и МО РФ сообщали о семи уничтоженных над областью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа."Еще два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он в Telegram-канале.Губернатор отметил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20250117/akhmat-1994307491.html
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происшествия, брянская область, россия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Россия, Александр Богомаз
Над Брянской областью сбили еще два украинских беспилотника
Богомаз: силы ПВО уничтожили еще два БПЛА ВСУ над Брянской областью