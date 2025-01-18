https://ria.ru/20250118/bespilotniki-1994319564.html

Над Брянской областью сбили еще два украинских беспилотника

Над Брянской областью сбили еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 18.01.2025

Над Брянской областью сбили еще два украинских беспилотника

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении в регионе еще двух БПЛА, пострадавших и разрушений, по его словам, нет. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T01:10:00+03:00

2025-01-18T01:10:00+03:00

2025-01-18T01:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

россия

александр богомаз

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении в регионе еще двух БПЛА, пострадавших и разрушений, по его словам, нет.Накануне вечером и он, и МО РФ сообщали о семи уничтоженных над областью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа."Еще два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он в Telegram-канале.Губернатор отметил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20250117/akhmat-1994307491.html

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происшествия, брянская область, россия, александр богомаз