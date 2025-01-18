https://ria.ru/20250118/bespilotnik-1994330028.html

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 18.01.2025

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотников отменена на всей территории Курской области, сообщил оперативный штаб правительства региона в Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T06:42:00+03:00

2025-01-18T06:42:00+03:00

2025-01-18T06:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменена на всей территории Курской области, сообщил оперативный штаб правительства региона в Telegram-канале.Опасность атаки была объявлена в пятницу в 21.08, ее отменили спустя почти девять с половиной часов. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении оперштаба регионального правительства.

https://ria.ru/20250118/ognetushitel-1994329910.html

курская область

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2025

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курская область