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В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 18.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:42 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/bespilotnik-1994330028.html
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 18.01.2025
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников отменена на всей территории Курской области, сообщил оперативный штаб правительства региона в Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T06:42:00+03:00
2025-01-18T06:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменена на всей территории Курской области, сообщил оперативный штаб правительства региона в Telegram-канале.Опасность атаки была объявлена в пятницу в 21.08, ее отменили спустя почти девять с половиной часов. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении оперштаба регионального правительства.
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курская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

Оперштаб: в Курской области отменили опасность атаки беспилотников

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменена на всей территории Курской области, сообщил оперативный штаб правительства региона в Telegram-канале.
Опасность атаки была объявлена в пятницу в 21.08, ее отменили спустя почти девять с половиной часов.
"Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении оперштаба регионального правительства.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская область
 
 
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