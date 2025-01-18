https://ria.ru/20250118/berbok-1994399676.html

Пушков предположил, что Бербок скоро покинет пост главы МИД ФРГ

Пушков предположил, что Бербок скоро покинет пост главы МИД ФРГ - РИА Новости, 18.01.2025

Пушков предположил, что Бербок скоро покинет пост главы МИД ФРГ

Сенатор РФ Алексей Пушков считает, что главе МИД ФРГ Анналене Бербок недолго осталось быть на своём посту. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T19:24:00+03:00

2025-01-18T19:24:00+03:00

2025-01-18T19:24:00+03:00

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Сенатор РФ Алексей Пушков считает, что главе МИД ФРГ Анналене Бербок недолго осталось быть на своём посту. "Анналена с изменившимся лицом бежит к пруду... Сдается мне, быть на посту главы МИД ФРГ ей недолго осталось", - написал Пушков в своем Telegram-канале, комментируя ставшее вирусным фото Бербок и канцлера ФРГ Олафа Шольца, на котором канцлер тянется к главе МИД рукой, а она стоит к нему спиной. В четверг таблоид Bild опубликовал фото, интерпретированное изданием как отказ Бербок говорить с канцлером Шольцем после того, как тот якобы решил заблокировать выделение дополнительных 3 миллиардов евро Украине до досрочных парламентских выборов, которые пройдут в ФРГ 23 февраля. Сама Бербок заявила о необоснованности шумихи вокруг этого фото. Ранее немецкий журнал Spiegel сообщал, что офис Шольца якобы тормозит предоставление Украине дополнительной военной помощи на три миллиарда евро, за которую выступают глава МИД ФРГ Бербок и министр обороны Германии Борис Писториус. В среду Шольц заявил, что выделение нового пакета помощи возможно при условии приостановки "долгового тормоза", накладывающего ограничения на государственные заимствования. С критикой приостановки "долгового тормоза" выступили оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а также вышедшая из правящей коалиции Свободная демократическая партия (СвДП).

https://ria.ru/20250118/baerbock-1994371240.html

https://ria.ru/20250106/unizhenie-1992644632.html

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в мире, германия, мид германии, анналена бербок, алексей пушков, россия