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Бербок заявила о необоснованной шумихе из-за завирусившегося фото с Шольцем - РИА Новости, 18.01.2025
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18:01 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/berbok-1994392488.html
Бербок заявила о необоснованной шумихе из-за завирусившегося фото с Шольцем
Бербок заявила о необоснованной шумихе из-за завирусившегося фото с Шольцем - РИА Новости, 18.01.2025
Бербок заявила о необоснованной шумихе из-за завирусившегося фото с Шольцем
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила в интервью телеканалу ZDF о необоснованности шумихи вокруг ставшего вирусным в интернете фото, на котором она стоит спиной РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T18:01:00+03:00
2025-01-18T18:01:00+03:00
в мире
германия
мид германии
анналена бербок
олаф шольц
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила в интервью телеканалу ZDF о необоснованности шумихи вокруг ставшего вирусным в интернете фото, на котором она стоит спиной к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, а он тянется рукой в её сторону. В четверг фото было опубликовано таблоидом Bild, который интерпретировал его как отказ Бербок говорить с канцлером после того, как тот якобы решил заблокировать выделение дополнительных 3 миллиардов евро Украине до досрочных парламентских выборов, которые пройдут в ФРГ 23 февраля. "В тот момент, что очевидно можно увидеть на фотографии, я вообще не заметила, что происходит у меня за спиной, поскольку как у любого человека у меня нет глаз на затылке. Это типичный моментальный снимок, и никто не знает, как ситуация развивалась потом", - сказала Бербок. По её словам, некоторые журналисты решили, что это была её первая за тот день встреча с Шольцем, хотя это совершенно не так. Бербок также назвала начавшуюся шумиху "символично показывающей, в какое время мы живём". Ранее немецкий журнал Spiegel сообщал, что офис Шольца якобы тормозит предоставление Украине дополнительной военной помощи на три миллиарда евро, за которую выступают глава МИД ФРГ Бербок и министр обороны Германии Борис Писториус. В среду Шольц заявил, что выделение нового пакета помощи возможно при условии приостановки "долгового тормоза", накладывающего ограничения на государственные заимствования. С критикой приостановки "долгового тормоза" выступили оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а также вышедшая из правящей коалиции Свободная демократическая партия (СвДП).
https://ria.ru/20250118/germaniya-1994328599.html
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в мире, германия, мид германии, анналена бербок, олаф шольц, украина
В мире, Германия, МИД Германии, Анналена Бербок, Олаф Шольц, Украина
Бербок заявила о необоснованной шумихе из-за завирусившегося фото с Шольцем

Бербок назвала шумиху вокруг фото, где она убегает от Шольца, необоснованной

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц подает знак министру иностранных дел Германии Анналене Бербок перед заседанием кабинета министров в Берлине
Канцлер Германии Олаф Шольц подает знак министру иностранных дел Германии Анналене Бербок перед заседанием кабинета министров в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц подает знак министру иностранных дел Германии Анналене Бербок перед заседанием кабинета министров в Берлине
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила в интервью телеканалу ZDF о необоснованности шумихи вокруг ставшего вирусным в интернете фото, на котором она стоит спиной к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, а он тянется рукой в её сторону.
В четверг фото было опубликовано таблоидом Bild, который интерпретировал его как отказ Бербок говорить с канцлером после того, как тот якобы решил заблокировать выделение дополнительных 3 миллиардов евро Украине до досрочных парламентских выборов, которые пройдут в ФРГ 23 февраля.
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"В тот момент, что очевидно можно увидеть на фотографии, я вообще не заметила, что происходит у меня за спиной, поскольку как у любого человека у меня нет глаз на затылке. Это типичный моментальный снимок, и никто не знает, как ситуация развивалась потом", - сказала Бербок.
По её словам, некоторые журналисты решили, что это была её первая за тот день встреча с Шольцем, хотя это совершенно не так. Бербок также назвала начавшуюся шумиху "символично показывающей, в какое время мы живём".
Ранее немецкий журнал Spiegel сообщал, что офис Шольца якобы тормозит предоставление Украине дополнительной военной помощи на три миллиарда евро, за которую выступают глава МИД ФРГ Бербок и министр обороны Германии Борис Писториус. В среду Шольц заявил, что выделение нового пакета помощи возможно при условии приостановки "долгового тормоза", накладывающего ограничения на государственные заимствования. С критикой приостановки "долгового тормоза" выступили оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а также вышедшая из правящей коалиции Свободная демократическая партия (СвДП).
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