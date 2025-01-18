https://ria.ru/20250118/berbok-1994344748.html

СМИ: Бербок неожиданно отреагировала на решение Шольца по Украине

СМИ: Бербок неожиданно отреагировала на решение Шольца по Украине - РИА Новости, 18.01.2025

СМИ: Бербок неожиданно отреагировала на решение Шольца по Украине

Глава МИД Германии Анналена Бербок покинула заседание после отказа канцлера Олафа Шольца предоставить помощь Киеву, пишет Bild. "Но ясно одно: атмосфера между... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T10:28:00+03:00

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2025-01-18T16:37:00+03:00

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок покинула заседание после отказа канцлера Олафа Шольца предоставить помощь Киеву, пишет Bild. "Но ясно одно: атмосфера между ними явно паршивая", — говорится в публикации. Издание опубликовало фотографию, сделанную в день заседания немецкого правительства по вопросу выделения помощи Киеву. На фото Шольц в движении пытается дотянуться до Бербок, а та, в свою очередь, уходит с недовольным выражением лица. Немецкий журнал Spiegel сообщал, что офис Шольца якобы тормозит предоставление Украине дополнительной военной помощи на три миллиарда евро, за которую выступают Анналена Бербок и министр обороны Германии Борис Писториус. В среду канцлер заявил, что выделение нового пакета помощи возможно при условии приостановки "долгового тормоза", накладывающего ограничения на государственные заимствования.

https://ria.ru/20250118/malinen-1994342134.html

https://ria.ru/20250118/zelenskiy-1994334929.html

германия

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