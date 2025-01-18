СМИ: Бербок неожиданно отреагировала на решение Шольца по Украине
Bild: Бербок покинула совещание после отказа Шольца предоставить помощь Украине
© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок покинула заседание после отказа канцлера Олафа Шольца предоставить помощь Киеву, пишет Bild.
"Но ясно одно: атмосфера между ними явно паршивая", — говорится в публикации.
"Но ясно одно: атмосфера между ними явно паршивая", — говорится в публикации.
Издание опубликовало фотографию, сделанную в день заседания немецкого правительства по вопросу выделения помощи Киеву. На фото Шольц в движении пытается дотянуться до Бербок, а та, в свою очередь, уходит с недовольным выражением лица.
Немецкий журнал Spiegel сообщал, что офис Шольца якобы тормозит предоставление Украине дополнительной военной помощи на три миллиарда евро, за которую выступают Анналена Бербок и министр обороны Германии Борис Писториус. В среду канцлер заявил, что выделение нового пакета помощи возможно при условии приостановки "долгового тормоза", накладывающего ограничения на государственные заимствования.
Немецкий журнал Spiegel сообщал, что офис Шольца якобы тормозит предоставление Украине дополнительной военной помощи на три миллиарда евро, за которую выступают Анналена Бербок и министр обороны Германии Борис Писториус. В среду канцлер заявил, что выделение нового пакета помощи возможно при условии приостановки "долгового тормоза", накладывающего ограничения на государственные заимствования.