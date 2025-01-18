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СМИ: Бербок неожиданно отреагировала на решение Шольца по Украине - РИА Новости, 18.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:28 18.01.2025 (обновлено: 16:37 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/berbok-1994344748.html
СМИ: Бербок неожиданно отреагировала на решение Шольца по Украине
СМИ: Бербок неожиданно отреагировала на решение Шольца по Украине - РИА Новости, 18.01.2025
СМИ: Бербок неожиданно отреагировала на решение Шольца по Украине
Глава МИД Германии Анналена Бербок покинула заседание после отказа канцлера Олафа Шольца предоставить помощь Киеву, пишет Bild. "Но ясно одно: атмосфера между... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T10:28:00+03:00
2025-01-18T16:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
германия
анналена бербок
киев
украина
борис писториус
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок покинула заседание после отказа канцлера Олафа Шольца предоставить помощь Киеву, пишет Bild. "Но ясно одно: атмосфера между ними явно паршивая", — говорится в публикации. Издание опубликовало фотографию, сделанную в день заседания немецкого правительства по вопросу выделения помощи Киеву. На фото Шольц в движении пытается дотянуться до Бербок, а та, в свою очередь, уходит с недовольным выражением лица. Немецкий журнал Spiegel сообщал, что офис Шольца якобы тормозит предоставление Украине дополнительной военной помощи на три миллиарда евро, за которую выступают Анналена Бербок и министр обороны Германии Борис Писториус. В среду канцлер заявил, что выделение нового пакета помощи возможно при условии приостановки "долгового тормоза", накладывающего ограничения на государственные заимствования.
https://ria.ru/20250118/malinen-1994342134.html
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в мире, германия, анналена бербок, киев, украина, борис писториус
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Анналена Бербок, Киев, Украина, Борис Писториус
СМИ: Бербок неожиданно отреагировала на решение Шольца по Украине

Bild: Бербок покинула совещание после отказа Шольца предоставить помощь Украине

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Канцлер Германии Олаф Шольц и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок покинула заседание после отказа канцлера Олафа Шольца предоставить помощь Киеву, пишет Bild.

"Но ясно одно: атмосфера между ними явно паршивая", — говорится в публикации.
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Издание опубликовало фотографию, сделанную в день заседания немецкого правительства по вопросу выделения помощи Киеву. На фото Шольц в движении пытается дотянуться до Бербок, а та, в свою очередь, уходит с недовольным выражением лица.

Немецкий журнал Spiegel сообщал, что офис Шольца якобы тормозит предоставление Украине дополнительной военной помощи на три миллиарда евро, за которую выступают Анналена Бербок и министр обороны Германии Борис Писториус. В среду канцлер заявил, что выделение нового пакета помощи возможно при условии приостановки "долгового тормоза", накладывающего ограничения на государственные заимствования.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияАнналена БербокКиевУкраинаБорис Писториус
 
 
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