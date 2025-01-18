https://ria.ru/20250118/belorussiya-1994368447.html

В Белоруссии прокомментировали критику в США выборов президента

В Белоруссии прокомментировали критику в США выборов президента - РИА Новости, 18.01.2025

В Белоруссии прокомментировали критику в США выборов президента

Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко, комментируя критику в США назначенных на 26 января выборов президента в республике, заявил, что американские чиновники... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T14:31:00+03:00

2025-01-18T14:31:00+03:00

2025-01-18T14:31:00+03:00

в мире

белоруссия

сша

игорь карпенко

энтони блинкен

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744213695_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_a568e73da73a077ecfa504c2877495b4.jpg

МИНСК, 18 янв – РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко, комментируя критику в США назначенных на 26 января выборов президента в республике, заявил, что американские чиновники натянули на себя корону, которую им никто не давал. Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что выборы президента Белоруссии не могут быть свободными и справедливыми. Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер отметил, что выборы в 2025 году в Белоруссии не могут отражать волю белорусского народа и США осуждают "фальшивые выборы". "В прошлый раз во время единого дня голосования (на парламентских и местных выборах – ред.) в 9 часов вечера, как только закрылись участки и начался подсчет голосов, он (Блинкен - ред.) уже сделал заявление, что не признает выборы. Сейчас еще не начались выборы, а он откомментировал, что тоже не признает. Я так понимаю, что люди натянули на себя корону, которую им никто не давал, не давал права давать оценки, подвергать легитимности органы власти, которые избираются в суверенных государствах", - сказал глава ЦИК в интервью журналисту телеканала СТВ Григорию Азаренку, отрывок которого он опубликовал в своем Telegram-канале. Карпенко с иронией заметил, что у Блинкена наблюдается своеобразный прогресс в части скорости дачи оценки выборам. Он подчеркнул, что выборы – суверенное право любого государства. Глава ЦИК заметил, что Белоруссия никогда не подвергала сомнению выборы в какой-либо стране. "Даже если нам что-то не нравилось, мы просто молчали. Не думаю, что кому-то дано право нарушать наш электоральный суверенитет и вмешиваться во внутренние дела, коими являются выборы президента", - добавил Карпенко. Посольство Белоруссии в США в ответ на пост Миллера в соцсети Х заявило, что осуждение белорусских выборов со стороны американского чиновника неуместно, поскольку у белорусского народа есть воля, которую он может выразить без оглядки на желания и прихоти США. С 21 по 25 января включительно в Белоруссии пройдет досрочное голосование на выборах президента, 26 января - основной день голосования. Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.

https://ria.ru/20250117/vybory-1994136506.html

https://ria.ru/20241215/provokatsii-1989340255.html

https://ria.ru/20250117/lukashenko-1994157694.html

https://ria.ru/20250116/belorussiya-1993953357.html

белоруссия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, сша, игорь карпенко, энтони блинкен, александр лукашенко