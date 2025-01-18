https://ria.ru/20250118/bayden-1994354912.html

Итоги президентства Байдена: оговорки, падения и нарушенные обещания

Итоги президентства Байдена: оговорки, падения и нарушенные обещания - РИА Новости, 18.01.2025

Итоги президентства Байдена: оговорки, падения и нарушенные обещания

Президент США Джо Байден за время работы на посту нередко оказывался в неловких и даже нелепых ситуациях, он оступался и падал, не мог найти дорогу, допускал... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T12:18:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден за время работы на посту нередко оказывался в неловких и даже нелепых ситуациях, он оступался и падал, не мог найти дорогу, допускал оговорки и грубости, ошибался и нарушал обещания, в подведомственной ему администрации тоже происходили спорные вещи. Преемник уходящего президента республиканец Дональд Трамп с самого начала своей предвыборной кампании называл Байдена худшим американским лидером в истории. До такого уровня, по словам Трампа, не смогли бы опуститься пять самых плохих президентов вместе взятых, ближе к выборам республиканец считал, что и десять худших президентов не были бы так плохи, как Байден, который "разрушил американскую мечту" и "вел страну в ад". При Байдене госдолг США вырос более чем на восемь триллионов долларов, что стало антирекордом для американских лидеров. Винят уходящего президента и в высокой инфляции. Он обещал, но не смог обеспечить списание долгов за обучение. Выступления уходящего президента сопровождались конфузами: он вспоминал о "недавнем" общении с человеком, который умер десятилетия назад, рассказывал, как только что фотографировался с тем, кто в тот момент находился в другом штате, путал своих подчиненных и многое другое. "Геи и джентльмены", - обращался к собравшимся Байден или призывал хранить "доброе имя Холокоста". В международной политике у Байдена также немало провалов. Президент США требовал от Израиля сократить число жертв среди гражданских в ходе операций в секторе Газа, все время говорилось о красных линиях, докладах и оценках, но администрация проявляла двойные стандарты, оправдывая бомбежки больниц и других гражданских объектов. Байден несколько раз объявлял о достижении сделки по обмену заложниками, но его так и не произошло, в последний раз об этом было объявлено уже в контексте скорого прихода к власти в США Трампа. Накачка Украины вооружениями привела к затягиванию конфликта. А вывод войск США из Афганистана был проведен провально: правительство страны пало за несколько дней, что породило вопросы о целесообразности оказанной ему финансовой помощи, при выводе войск произошел теракт, унесший жизни 13 военных. Байден неоднократно падал, приковывая внимания мировых СМИ - на сцене, с велосипеда, на трапе самолета. Он допускал нелестные характеристики в адрес других лидеров, обозвал сторонников Трампа "мусором". Журналистам он косвенно угрожал травмами головы, советовал сменить профессию, а одного назвал "тупым сукиным сыном". Стенограммы выступлений Байдена правились, его пресс-служба собирала специальные брифинги, чтобы пояснять или уточнять сказанное. Количество проникших в США нелегалов достигло при Байдене рекордных показателей. Республиканцы били тревогу о возросшем уровне преступности среди незаконных мигрантов. Возможно, это стоило демократам выборов. Уходящий президент неоднократно заверял журналистов, что не станет помиловать своего сына, обвиняемого по двум уголовным делам. Но под конец срока передумал и гарантировал отпрыску защиту от "несправедливого" преследования. Кроме того Байден пытался "улучшить" Верховный суд США, предложив его значительную реформу. Но единожды выступив с заявлением, он больше не вспоминал о своей инициативе. ФБР вынудило соцсети цензурировать историю о ноутбуке Хантера Байдена с фото его скандальных развлечений. После неудачного выступления на дебатах с Трампом летом в объективы камер попало, как Байдену супруга помогает спуститься с лестницы. Фактически с того момента президент США минимизировал появление в публичном поле. При этом он до последнего заверял общественность, что продолжит борьбу за пост. Его вице-президент Камала Харрис стала кандидатом в обход действующих процедур, положив начало разговорам о "правительственном перевороте". Байдена критиковали за слишком большую любовь к отдыху, по этому показателю он превзошел всех предшественников: за городом или на пляже уходящий президент провел до 40% времени на посту. Журналисты публиковали подробности графика Байдена - "эффективен" он был только с 10 утра до 4 дня, после 8 часов вечера он переставал принимать по серьезным вопросам. Еще и жаловался на хронический недосып. В Белом доме в июле 2023 года обнаружили пакетик с кокаином, общественность восприняла ситуацию в контексте прошлой наркотической зависимости сына Байдена Хантера. Чей порошок, так и не установили. Байден хранил у себя дома секретные документы: прямо посреди гаража в картонных коробках. Кажется, они даже попали на фото, где президент США запечатлен за рулем своего винтажного "Корвета". Никакими последствиями для Байдена такая небрежность не обернулась. "Пожилой мужчина со слабой памятью" - описал Байдена прокурор по делу о нарушении при хранении секретных документов. Порядка 50 млн долларов минюст потратил на уголовное преследование Трампа. Республиканец называл его политическим, а Байден предлагал народу определить виновность по результатам выборов. Так и случилось: дела против Трампа закрыли. Шефу Пентагона Ллойду Остину понадобилась операция, он был под наркозом и не в состоянии руководить ведомством, однако утаил этот факт. Когда о ситуации узнали, министр долго оправдывался. В лифте госдепа нарисовали свастику. Поначалу ведомство делало вид, что ищет того, кто оставил фашистский символ в хорошо охраняемом здании со множеством камер. Автор неизвестен. Территорию США пересек китайский аэростат-шпион до того, как был сбит над Атлантикой. Байден говорил, что объект сбился с курса.

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