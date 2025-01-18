https://ria.ru/20250118/bayden-1994323584.html

Байдена назвали диктатором за призыв принять поправку к конституции

Байдена назвали диктатором за призыв принять поправку к конституции - РИА Новости, 18.01.2025

Байдена назвали диктатором за призыв принять поправку к конституции

Президент США Джо Байден призвал считать действующей поправку к конституции, гарантирующую равные права женщинам, она была предложена еще сто лет назад, но так... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T02:38:00+03:00

2025-01-18T02:38:00+03:00

2025-01-18T02:38:00+03:00

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сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал считать действующей поправку к конституции, гарантирующую равные права женщинам, она была предложена еще сто лет назад, но так и не была официально принята, в соцсетях после этого заявления Байдена назвали диктатором. "Пришло время признать волю американского народа. В рамках своей присяги и долга перед конституцией и страной. Я подтверждаю то, во что давно верю и что прошло ратификацию в трех четвертях штатов. Двадцать восьмая поправка - это закон, который гарантирует всем американцам равные права и защиту законом - независимо от пола", - говорится в распространенном заявлении Байдена. Президент США напомнил, что 38 штатов одобрили поправку - значит, ее следует признать. Поправка "О равных правах" была предложена в 1923 году - через три года после того, как женщинам разрешили голосовать. Только к 2020 году документ прошел необходимые процедуры в штатах США. В научном и юридическом сообществах есть те, кто считает, что поправка принята, хотя это не закреплено официально. Как отмечает газета New York Post, в соцсетях над заявлением президента стали шутить, а самого Байдена называть "диктатором" за попытку поставить себя выше процедур принятия поправки.

https://ria.ru/20250110/son-1993033599.html

https://ria.ru/20250117/bayden-1994103869.html

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в мире, сша, джо байден