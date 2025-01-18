В конгрессе США потребовали начать расследование против брата Байдена
Конгрессмен Комер потребовал начать расследование против Джеймса Байдена
© AP Photo / Andrew HarnikБрат президента Джо Байдена Джеймс Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Глава комитета по надзору нижней палаты конгресса США Джеймс Комер потребовал у будущего руководства министерства юстиции, которое вступит в должность 20 января, открыть расследование против брата действующего президента Джеймса Байдена.
"Комер просит министерство юстиции избранного президента Трампа привлечь к ответственности брата президента Байдена, Джеймса Байдена, за дачу "ложных показаний" конгрессу", — написал конгрессмен-республиканец в соцсети X.
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При этом кандидат на пост генерального прокурора США Памела Бонди ранее заверила, что министерство юстиции не будет использоваться для преследования политических оппонентов Трампа.
В июне Комер и главы двух других комитетов конгресса обратились в минюст с запросом о предъявлении обвинений сыну американского президента Хантеру Байдену и брату главы государства Джеймсу в том, что они лгали законодателям в ходе расследования о коррупционных связях и торговле влиянием с участием главы государства Джо Байдена.
Ранее Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Хантеру Байдену были предъявлены уголовные обвинения за неуплату налогов и нарушения правил хранения оружия. Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия.