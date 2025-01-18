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В конгрессе США потребовали начать расследование против брата Байдена - РИА Новости, 18.01.2025
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01:17 18.01.2025 (обновлено: 06:23 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/bayden-1994319699.html
В конгрессе США потребовали начать расследование против брата Байдена
В конгрессе США потребовали начать расследование против брата Байдена - РИА Новости, 18.01.2025
В конгрессе США потребовали начать расследование против брата Байдена
Глава комитета по надзору нижней палаты конгресса США Джеймс Комер потребовал у будущего руководства министерства юстиции, которое вступит в должность 20... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T01:17:00+03:00
2025-01-18T06:23:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Глава комитета по надзору нижней палаты конгресса США Джеймс Комер потребовал у будущего руководства министерства юстиции, которое вступит в должность 20 января, открыть расследование против брата действующего президента Джеймса Байдена."Комер просит министерство юстиции избранного президента Трампа привлечь к ответственности брата президента Байдена, Джеймса Байдена, за дачу "ложных показаний" конгрессу", — написал конгрессмен-республиканец в соцсети X. При этом кандидат на пост генерального прокурора США Памела Бонди ранее заверила, что министерство юстиции не будет использоваться для преследования политических оппонентов Трампа. В июне Комер и главы двух других комитетов конгресса обратились в минюст с запросом о предъявлении обвинений сыну американского президента Хантеру Байдену и брату главы государства Джеймсу в том, что они лгали законодателям в ходе расследования о коррупционных связях и торговле влиянием с участием главы государства Джо Байдена. Ранее Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Хантеру Байдену были предъявлены уголовные обвинения за неуплату налогов и нарушения правил хранения оружия. Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия.
https://ria.ru/20241202/bajden-1986946940.html
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в мире, сша, джо байден, конгресс сша
В мире, США, Джо Байден, Конгресс США
В конгрессе США потребовали начать расследование против брата Байдена

Конгрессмен Комер потребовал начать расследование против Джеймса Байдена

© AP Photo / Andrew HarnikБрат президента Джо Байдена Джеймс Байден
Брат президента Джо Байдена Джеймс Байден - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Глава комитета по надзору нижней палаты конгресса США Джеймс Комер потребовал у будущего руководства министерства юстиции, которое вступит в должность 20 января, открыть расследование против брата действующего президента Джеймса Байдена.
"Комер просит министерство юстиции избранного президента Трампа привлечь к ответственности брата президента Байдена, Джеймса Байдена, за дачу "ложных показаний" конгрессу", — написал конгрессмен-республиканец в соцсети X.
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2 декабря 2024, 19:02
При этом кандидат на пост генерального прокурора США Памела Бонди ранее заверила, что министерство юстиции не будет использоваться для преследования политических оппонентов Трампа.
В июне Комер и главы двух других комитетов конгресса обратились в минюст с запросом о предъявлении обвинений сыну американского президента Хантеру Байдену и брату главы государства Джеймсу в том, что они лгали законодателям в ходе расследования о коррупционных связях и торговле влиянием с участием главы государства Джо Байдена.
Ранее Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Хантеру Байдену были предъявлены уголовные обвинения за неуплату налогов и нарушения правил хранения оружия. Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия.
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