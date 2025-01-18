https://ria.ru/20250118/bayden-1994319699.html

В конгрессе США потребовали начать расследование против брата Байдена

В конгрессе США потребовали начать расследование против брата Байдена - РИА Новости, 18.01.2025

В конгрессе США потребовали начать расследование против брата Байдена

Глава комитета по надзору нижней палаты конгресса США Джеймс Комер потребовал у будущего руководства министерства юстиции, которое вступит в должность 20... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T01:17:00+03:00

2025-01-18T01:17:00+03:00

2025-01-18T06:23:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Глава комитета по надзору нижней палаты конгресса США Джеймс Комер потребовал у будущего руководства министерства юстиции, которое вступит в должность 20 января, открыть расследование против брата действующего президента Джеймса Байдена."Комер просит министерство юстиции избранного президента Трампа привлечь к ответственности брата президента Байдена, Джеймса Байдена, за дачу "ложных показаний" конгрессу", — написал конгрессмен-республиканец в соцсети X. При этом кандидат на пост генерального прокурора США Памела Бонди ранее заверила, что министерство юстиции не будет использоваться для преследования политических оппонентов Трампа. В июне Комер и главы двух других комитетов конгресса обратились в минюст с запросом о предъявлении обвинений сыну американского президента Хантеру Байдену и брату главы государства Джеймсу в том, что они лгали законодателям в ходе расследования о коррупционных связях и торговле влиянием с участием главы государства Джо Байдена. Ранее Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Хантеру Байдену были предъявлены уголовные обвинения за неуплату налогов и нарушения правил хранения оружия. Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия.

https://ria.ru/20241202/bajden-1986946940.html

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