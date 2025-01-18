https://ria.ru/20250118/bastrykin-1994396666.html

Бастрыкин поручил дать оценку словам австрийского политика о России

Бастрыкин поручил дать оценку словам австрийского политика о России - РИА Новости, 18.01.2025

Бастрыкин поручил дать оценку словам австрийского политика о России

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям австрийского политика о России, сообщило ведомство в... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T18:55:00+03:00

2025-01-18T18:55:00+03:00

2025-01-18T20:21:00+03:00

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следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям австрийского политика о России, сообщило ведомство в Telegram-канале. "Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России организовать по данному факту процессуальную проверку, в рамках которой будет дана правовая оценка озвученным высказываниям", — говорится в заявлении. Как уточняется, в Сети стали распространяться призывы австрийского политика к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России. При этом в ведомстве не уточнили, о ком именно идет речь.

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в мире, австрия, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин