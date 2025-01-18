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Бастрыкин поручил дать оценку словам австрийского политика о России
Бастрыкин поручил дать оценку словам австрийского политика о России - РИА Новости, 18.01.2025
Бастрыкин поручил дать оценку словам австрийского политика о России
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям австрийского политика о России, сообщило ведомство в... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T18:55:00+03:00
2025-01-18T18:55:00+03:00
2025-01-18T20:21:00+03:00
в мире
австрия
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следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям австрийского политика о России, сообщило ведомство в Telegram-канале. "Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России организовать по данному факту процессуальную проверку, в рамках которой будет дана правовая оценка озвученным высказываниям", — говорится в заявлении. Как уточняется, в Сети стали распространяться призывы австрийского политика к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России. При этом в ведомстве не уточнили, о ком именно идет речь.
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в мире, австрия, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
В мире, Австрия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин
Бастрыкин поручил дать оценку словам австрийского политика о России
Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям австрийского политика об РФ