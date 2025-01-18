https://ria.ru/20250118/banya-1994324486.html

Врач рассказал, кому противопоказана баня

Врач рассказал, кому противопоказана баня - РИА Новости, 18.01.2025

Врач рассказал, кому противопоказана баня

Посещение бани следует ограничить людям, имеющим повышенное артериальное давление, различные заболевания кожи, онкологические заболевания, нарушения в работе... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T03:07:00+03:00

2025-01-18T03:07:00+03:00

2025-01-18T03:07:00+03:00

общество

андрей тяжельников

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Посещение бани следует ограничить людям, имеющим повышенное артериальное давление, различные заболевания кожи, онкологические заболевания, нарушения в работе психической и нервной системы, беременным женщинам и людям с простудными заболеваниями в острой форме, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. "Стоит воздерживаться от парных процедур людям, имеющим повышенное артериальное давление, различные заболевания кожных покровов, онкологические заболевания, нарушения в работе психической и нервной системы, еще целый ряд заболеваний и любые воспалительные процессы в организме. С большой осторожностью следует посещать баню пожилым людям. Их не следует оставлять в парной без присмотра", - рассказал Тяжельников. По его словам, воздерживаться нужно беременным женщинам, людям с простудными заболеваниями в острой форме, особенно при наличии температуры, в период обострения хронических заболеваний. "Про пользу бани для здоровых людей говорить можно много. Кроме гигиенического назначения все банные процедуры всегда считались оздоравливающими и полезными. Горячий пар бани вызывает обильное потоотделение, вследствие чего открываются поры, выводятся через кожу шлаки и токсины. Тепло расслабляет мышцы и тонизирует основные системы жизнеобеспечения, тренирует сосуды. Полезно и ароматическое воздействие трав, которые используются в банных процедурах. Нельзя не сказать и о позитивном психологическом воздействии. В бане мы расслабляемся и отдыхаем", - добавил врач.

https://ria.ru/20250111/vrach-1993219242.html

https://ria.ru/20241230/banya-1992036424.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, андрей тяжельников