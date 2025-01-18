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Врач рассказал, кому противопоказана баня - РИА Новости, 18.01.2025
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03:07 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/banya-1994324486.html
Врач рассказал, кому противопоказана баня
Врач рассказал, кому противопоказана баня - РИА Новости, 18.01.2025
Врач рассказал, кому противопоказана баня
Посещение бани следует ограничить людям, имеющим повышенное артериальное давление, различные заболевания кожи, онкологические заболевания, нарушения в работе... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T03:07:00+03:00
2025-01-18T03:07:00+03:00
общество
андрей тяжельников
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Посещение бани следует ограничить людям, имеющим повышенное артериальное давление, различные заболевания кожи, онкологические заболевания, нарушения в работе психической и нервной системы, беременным женщинам и людям с простудными заболеваниями в острой форме, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. "Стоит воздерживаться от парных процедур людям, имеющим повышенное артериальное давление, различные заболевания кожных покровов, онкологические заболевания, нарушения в работе психической и нервной системы, еще целый ряд заболеваний и любые воспалительные процессы в организме. С большой осторожностью следует посещать баню пожилым людям. Их не следует оставлять в парной без присмотра", - рассказал Тяжельников. По его словам, воздерживаться нужно беременным женщинам, людям с простудными заболеваниями в острой форме, особенно при наличии температуры, в период обострения хронических заболеваний. "Про пользу бани для здоровых людей говорить можно много. Кроме гигиенического назначения все банные процедуры всегда считались оздоравливающими и полезными. Горячий пар бани вызывает обильное потоотделение, вследствие чего открываются поры, выводятся через кожу шлаки и токсины. Тепло расслабляет мышцы и тонизирует основные системы жизнеобеспечения, тренирует сосуды. Полезно и ароматическое воздействие трав, которые используются в банных процедурах. Нельзя не сказать и о позитивном психологическом воздействии. В бане мы расслабляемся и отдыхаем", - добавил врач.
https://ria.ru/20250111/vrach-1993219242.html
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общество, андрей тяжельников
Общество, Андрей Тяжельников
Врач рассказал, кому противопоказана баня

Врач Тяжельников: баня противопоказана людям с повышенным давлением

© iStock.com / Iuliia ZavalishinaБанные принадлежности
Банные принадлежности - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© iStock.com / Iuliia Zavalishina
Банные принадлежности. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Посещение бани следует ограничить людям, имеющим повышенное артериальное давление, различные заболевания кожи, онкологические заболевания, нарушения в работе психической и нервной системы, беременным женщинам и людям с простудными заболеваниями в острой форме, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
"Стоит воздерживаться от парных процедур людям, имеющим повышенное артериальное давление, различные заболевания кожных покровов, онкологические заболевания, нарушения в работе психической и нервной системы, еще целый ряд заболеваний и любые воспалительные процессы в организме. С большой осторожностью следует посещать баню пожилым людям. Их не следует оставлять в парной без присмотра", - рассказал Тяжельников.
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По его словам, воздерживаться нужно беременным женщинам, людям с простудными заболеваниями в острой форме, особенно при наличии температуры, в период обострения хронических заболеваний.
"Про пользу бани для здоровых людей говорить можно много. Кроме гигиенического назначения все банные процедуры всегда считались оздоравливающими и полезными. Горячий пар бани вызывает обильное потоотделение, вследствие чего открываются поры, выводятся через кожу шлаки и токсины. Тепло расслабляет мышцы и тонизирует основные системы жизнеобеспечения, тренирует сосуды. Полезно и ароматическое воздействие трав, которые используются в банных процедурах. Нельзя не сказать и о позитивном психологическом воздействии. В бане мы расслабляемся и отдыхаем", - добавил врач.
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ОбществоАндрей Тяжельников
 
 
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