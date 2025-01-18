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Ряд автобусов не вышли на маршруты в Ростове-на-Дону из-за проверки СК
Ряд автобусов не вышли на маршруты в Ростове-на-Дону из-за проверки СК - РИА Новости, 18.01.2025
Ряд автобусов не вышли на маршруты в Ростове-на-Дону из-за проверки СК
Ряд автобусов в субботу не вышли на маршруты в Ростове-на-Дону из-за проверки следственного комитета, сообщил журналистам представитель СУСК России по... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T15:27:00+03:00
2025-01-18T15:27:00+03:00
2025-01-18T15:27:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 янв - РИА Новости. Ряд автобусов в субботу не вышли на маршруты в Ростове-на-Дону из-за проверки следственного комитета, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области. В субботу утром в соцсетях стали появляться, жалобы жителей микрорайона Суворовский о том, что на линию не вышел ни один автобус. По словам представителя регионального СК, ведомство расследует уголовное дело по факту травмирования женщины, выпавшей из салона автобуса ООО "Южная транспортная компания". "В рамках расследования следователями с участием специалистов выполняется осмотр транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, проверка их технического состояния", - сказал он. В более чем 30 автобусах выявлены технические неисправности, предрейсовое медицинское освидетельствование не прошли более десяти водителей. "В связи с этим руководством компании принято решение о невыпуске ряда автобусов на маршруты", - уточнил он. В администрации города журналистам сообщили, что сотрудники департамента транспорта вместе с транспортными предприятиями проводят работу по восстановлению транспортного обслуживания микрорайона Суворовский. "В настоящее время на маршруты №№ 1, 1а, 10, 27, 18, 18а, 43, 81 уже вышло 30 автобусов", - уточнил он.
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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Ряд автобусов не вышли на маршруты в Ростове-на-Дону из-за проверки СК
СК в Ростове-на-Дону проводит проверку автобусов после инцидента
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 янв - РИА Новости. Ряд автобусов в субботу не вышли на маршруты в Ростове-на-Дону из-за проверки следственного комитета, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.
В субботу утром в соцсетях стали появляться, жалобы жителей микрорайона Суворовский о том, что на линию не вышел ни один автобус.
По словам представителя регионального СК
, ведомство расследует уголовное дело по факту травмирования женщины, выпавшей из салона автобуса ООО "Южная транспортная компания".
«
"В рамках расследования следователями с участием специалистов выполняется осмотр транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, проверка их технического состояния", - сказал он.
В более чем 30 автобусах выявлены технические неисправности, предрейсовое медицинское освидетельствование не прошли более десяти водителей.
"В связи с этим руководством компании принято решение о невыпуске ряда автобусов на маршруты", - уточнил он.
В администрации города журналистам сообщили, что сотрудники департамента транспорта вместе с транспортными предприятиями проводят работу по восстановлению транспортного обслуживания микрорайона Суворовский. "В настоящее время на маршруты №№ 1, 1а, 10, 27, 18, 18а, 43, 81 уже вышло 30 автобусов", - уточнил он.