https://ria.ru/20250118/avstriya-1994403502.html

Новый лидер АНП назвал борьбу Австрии с иностранным влиянием приоритетом

Новый лидер АНП назвал борьбу Австрии с иностранным влиянием приоритетом - РИА Новости, 18.01.2025

Новый лидер АНП назвал борьбу Австрии с иностранным влиянием приоритетом

Новый лидер Австрийской народной партии (АНП) Кристиан Штокер заявил, что ставит в приоритет борьбу Вены с угрожающим суверенитету иностранным влиянием, при... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T20:04:00+03:00

2025-01-18T20:04:00+03:00

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Новый лидер Австрийской народной партии (АНП) Кристиан Штокер заявил, что ставит в приоритет борьбу Вены с угрожающим суверенитету иностранным влиянием, при этом бездоказательно обвинив в подобном влиянии Россию. "Для меня в приоритете: необходимо гарантировать суверенитет Австрии от влияния из-за рубежа, особенно со стороны России", - написал Штокер на своей странице в соцсети X. Лидер АНП при этом не уточнил, что именно подразумевает под подобным влиянием, и не привел никаких доказательств его наличия. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о якобы вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.

https://ria.ru/20250118/bastrykin-1994396666.html

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в мире, россия, вена, австрия, сергей лавров, политика