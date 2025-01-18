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Новый лидер АНП назвал борьбу Австрии с иностранным влиянием приоритетом - РИА Новости, 18.01.2025
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20:04 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/avstriya-1994403502.html
Новый лидер АНП назвал борьбу Австрии с иностранным влиянием приоритетом
Новый лидер АНП назвал борьбу Австрии с иностранным влиянием приоритетом - РИА Новости, 18.01.2025
Новый лидер АНП назвал борьбу Австрии с иностранным влиянием приоритетом
Новый лидер Австрийской народной партии (АНП) Кристиан Штокер заявил, что ставит в приоритет борьбу Вены с угрожающим суверенитету иностранным влиянием, при... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T20:04:00+03:00
2025-01-18T20:04:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Новый лидер Австрийской народной партии (АНП) Кристиан Штокер заявил, что ставит в приоритет борьбу Вены с угрожающим суверенитету иностранным влиянием, при этом бездоказательно обвинив в подобном влиянии Россию. "Для меня в приоритете: необходимо гарантировать суверенитет Австрии от влияния из-за рубежа, особенно со стороны России", - написал Штокер на своей странице в соцсети X. Лидер АНП при этом не уточнил, что именно подразумевает под подобным влиянием, и не привел никаких доказательств его наличия. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о якобы вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.
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в мире, россия, вена, австрия, сергей лавров, политика
В мире, Россия, Вена, Австрия, Сергей Лавров, Политика
Новый лидер АНП назвал борьбу Австрии с иностранным влиянием приоритетом

Лидер АНП Штокер назвал борьбу Вены с иностранным влиянием приоритетом

© Fotolia / Ekaterina PokrovskyВена, Австрия
Вена, Австрия - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© Fotolia / Ekaterina Pokrovsky
Вена, Австрия . Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Новый лидер Австрийской народной партии (АНП) Кристиан Штокер заявил, что ставит в приоритет борьбу Вены с угрожающим суверенитету иностранным влиянием, при этом бездоказательно обвинив в подобном влиянии Россию.
«
"Для меня в приоритете: необходимо гарантировать суверенитет Австрии от влияния из-за рубежа, особенно со стороны России", - написал Штокер на своей странице в соцсети X.
Лидер АНП при этом не уточнил, что именно подразумевает под подобным влиянием, и не привел никаких доказательств его наличия.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о якобы вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.
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