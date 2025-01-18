https://ria.ru/20250118/armiya-1994325627.html

Британии стоит создать украинский полк в своей армии, считает Telegraph

Британии стоит создать украинский полк в своей армии, считает Telegraph - РИА Новости, 18.01.2025

Британии стоит создать украинский полк в своей армии, считает Telegraph

Армии Великобритании было бы выгодно создать в своем составе украинский полк, что позволило бы окупить инвестиции в военную помощь Киеву, а также решить... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T03:39:00+03:00

2025-01-18T03:39:00+03:00

2025-01-18T03:39:00+03:00

украина

великобритания

киев

сергей лавров

кир стармер

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Армии Великобритании было бы выгодно создать в своем составе украинский полк, что позволило бы окупить инвестиции в военную помощь Киеву, а также решить собственные кадровые проблемы, такое мнение выразил обозреватель издания Telegraph Генри Хилл. В четверг премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл с визитом на Украину, в рамках которого был подписан договор о "столетнем партнерстве" между странами. Позднее документ был опубликован, в нем фигурируют пункты об изучении вариантов размещения на Украине военных баз и о сотрудничестве в области вооружений для дальних ударов. По словам Хилла, объявление о новом партнерстве с Украиной, как и следовало ожидать, было сосредоточено на том, что получит Киев, однако стоит задуматься, какую пользу такое сотрудничество может принести Соединенному Королевству в долгосрочной перспективе. В качестве идеи он предлагает создать "украинский эквивалент бригады гуркхов" (военное образование в армии Британской империи, набирающееся из непальских добровольцев). "Украинский полк в британской армии не только позволит нам окупить часть наших инвестиций в обучение и оснащение украинской армии, но и предоставит Киеву дополнительный пул обученных войск", - пишет журналист. По мнению Хилла, хотя на первый взгляд это может показаться дикой идеей, такая возможность соответствует заявлениям киевских властей, утверждающих о высокой опытности украинской армии, которая может стать активом для ее западных союзников. Великобритания, по его словам, "вряд ли в состоянии отказаться" от такого предложения на фоне долгосрочного кризиса набора новобранцев. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250117/vsu-1994224313.html

https://ria.ru/20250117/britaniya-1994289057.html

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украина, великобритания, киев, сергей лавров, кир стармер, нато