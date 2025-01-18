https://ria.ru/20250118/antilopy-1994391303.html

В немецком зоопарке застрелили антилоп, которых не смогли никуда пристроить

В немецком зоопарке застрелили антилоп, которых не смогли никуда пристроить - РИА Новости, 19.01.2025

В немецком зоопарке застрелили антилоп, которых не смогли никуда пристроить

Четырех антилоп личи застрелили в лейпцигском зоопарке в ФРГ для регулирования популяции этих животных, так как пристроить парнокопытных никуда не удалось,... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-18T18:15:00+03:00

2025-01-18T18:15:00+03:00

2025-01-19T08:06:00+03:00

лейпциг

германия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/12/1994393953_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b240dd10f43aaa31adaf97a4a201c3a4.jpg

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Четырех антилоп личи застрелили в лейпцигском зоопарке в ФРГ для регулирования популяции этих животных, так как пристроить парнокопытных никуда не удалось, сообщает газета Leipziger Volkszeitung. "Четырех антилоп личи застрелили в зоопарке Лейпцига в пятницу утром... они не могли оставаться в стаде из соображений регулирования численности популяции. Однако перевести трех самок и одного самца в другой зоопарк не удалось", - говорится в публикации газеты. Там также отмечается, что застреленных антилоп планируют отдать на корм хищникам. Издание сообщает, что прохожие услышали пять выстрелов между 8.00 и 8.30 (10.00 и 10.30 мск) в пятницу. В зоопарке утверждают, что это были "прицельные выстрелы", при этом нет информации о том, кто их осуществлял. "Убийства животных в Лейпциге - это единичные случаи, которые могут происходить несколько раз в год, когда все возможности исчерпаны и животных не удается никуда пристроить", - пишет газета со ссылкой на директора зоопарка Йорга Юнгольда. Решение об убийстве четырех антилоп было принято после того, как успехом не увенчалась попытка перевести животных в другое учреждение через Европейскую программу по разведению исчезающих видов. Тогда внутренний этический комитет зоопарка, в состав которого вошли несколько человек от его смотрителей до директора, решил умертвить животных.

https://ria.ru/20240224/tigr-1929234795.html

лейпциг

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

лейпциг, германия, в мире