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В немецком зоопарке застрелили антилоп, которых не смогли никуда пристроить - РИА Новости, 19.01.2025
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18:15 18.01.2025 (обновлено: 08:06 19.01.2025)
https://ria.ru/20250118/antilopy-1994391303.html
В немецком зоопарке застрелили антилоп, которых не смогли никуда пристроить
В немецком зоопарке застрелили антилоп, которых не смогли никуда пристроить - РИА Новости, 19.01.2025
В немецком зоопарке застрелили антилоп, которых не смогли никуда пристроить
Четырех антилоп личи застрелили в лейпцигском зоопарке в ФРГ для регулирования популяции этих животных, так как пристроить парнокопытных никуда не удалось,... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-18T18:15:00+03:00
2025-01-19T08:06:00+03:00
лейпциг
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Четырех антилоп личи застрелили в лейпцигском зоопарке в ФРГ для регулирования популяции этих животных, так как пристроить парнокопытных никуда не удалось, сообщает газета Leipziger Volkszeitung. "Четырех антилоп личи застрелили в зоопарке Лейпцига в пятницу утром... они не могли оставаться в стаде из соображений регулирования численности популяции. Однако перевести трех самок и одного самца в другой зоопарк не удалось", - говорится в публикации газеты. Там также отмечается, что застреленных антилоп планируют отдать на корм хищникам. Издание сообщает, что прохожие услышали пять выстрелов между 8.00 и 8.30 (10.00 и 10.30 мск) в пятницу. В зоопарке утверждают, что это были "прицельные выстрелы", при этом нет информации о том, кто их осуществлял. "Убийства животных в Лейпциге - это единичные случаи, которые могут происходить несколько раз в год, когда все возможности исчерпаны и животных не удается никуда пристроить", - пишет газета со ссылкой на директора зоопарка Йорга Юнгольда. Решение об убийстве четырех антилоп было принято после того, как успехом не увенчалась попытка перевести животных в другое учреждение через Европейскую программу по разведению исчезающих видов. Тогда внутренний этический комитет зоопарка, в состав которого вошли несколько человек от его смотрителей до директора, решил умертвить животных.
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лейпциг, германия, в мире
Лейпциг, Германия, В мире
В немецком зоопарке застрелили антилоп, которых не смогли никуда пристроить

LVZ: в лейпцигском зоопарке убили 4 антилоп личи для регулирования популяции

CC BY-SA 2.0 / Gregory "Slobirdr" Smith / Антилопа личи
Антилопа личи - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
CC BY-SA 2.0 / Gregory "Slobirdr" Smith /
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Четырех антилоп личи застрелили в лейпцигском зоопарке в ФРГ для регулирования популяции этих животных, так как пристроить парнокопытных никуда не удалось, сообщает газета Leipziger Volkszeitung.
"Четырех антилоп личи застрелили в зоопарке Лейпцига в пятницу утром... они не могли оставаться в стаде из соображений регулирования численности популяции. Однако перевести трех самок и одного самца в другой зоопарк не удалось", - говорится в публикации газеты.
Там также отмечается, что застреленных антилоп планируют отдать на корм хищникам.
Издание сообщает, что прохожие услышали пять выстрелов между 8.00 и 8.30 (10.00 и 10.30 мск) в пятницу. В зоопарке утверждают, что это были "прицельные выстрелы", при этом нет информации о том, кто их осуществлял.
«
"Убийства животных в Лейпциге - это единичные случаи, которые могут происходить несколько раз в год, когда все возможности исчерпаны и животных не удается никуда пристроить", - пишет газета со ссылкой на директора зоопарка Йорга Юнгольда.
Решение об убийстве четырех антилоп было принято после того, как успехом не увенчалась попытка перевести животных в другое учреждение через Европейскую программу по разведению исчезающих видов. Тогда внутренний этический комитет зоопарка, в состав которого вошли несколько человек от его смотрителей до директора, решил умертвить животных.
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