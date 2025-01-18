https://ria.ru/20250118/amerika-1994335408.html

Госдолг США перед инаугурацией Трампа достиг 36,174 триллиона долларов

Госдолг США перед инаугурацией Трампа достиг 36,174 триллиона долларов - РИА Новости, 18.01.2025

Госдолг США перед инаугурацией Трампа достиг 36,174 триллиона долларов

К середине января госдолг США достиг отметки в 36,174 триллиона долларов, или по 106,4 тысячи долларов на одного американца, подсчитало РИА Новости по данным... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T08:58:00+03:00

2025-01-18T08:58:00+03:00

2025-01-18T10:02:00+03:00

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. К середине января госдолг США достиг отметки в 36,174 триллиона долларов, или по 106,4 тысячи долларов на одного американца, подсчитало РИА Новости по данным американского Минфина. За год американский госдолг увеличился на семь процентов, или 2,4 триллиона долларов. Это в 8,3 раза больше, чем весь российский госдолг — 286,3 миллиарда. На этом фоне власти США решили вернуться к фиксированному уровню потолка госдолга спустя полтора года после его отмены. Но опрошенные РИА Новости эксперты сомневаются в эффективности этих мер: Штаты накапливали долг много лет, и теперь помочь могут только сокращение военных расходов, трат на госаппарат и повышение налогов для обеспеченных граждан. Двадцатого января состоится инаугурация Дональда Трампа, который вернется в Белый дом в качестве 47-го президента США после четырех лет правления демократа Джо Байдена. Трамп приступит к обязанностям в довольно проблемных условиях. Так, доля США в мировой экономике при Байдене впервые опустилась ниже 15 процентов, а по итогам его срока составит минимальные за всю современную историю 14,76 процента, подсчитало РИА Новости по данным Всемирного банка и МВФ. При Байдене же многие страны стали снижать зависимость от доллара в расчетах и резервах, а также ускорили разработку национальных цифровых валют.Как рос госдолг СШАГосдолг за время президентства Джо Байдена вырос с 28 триллионов в 2021 году до нынешнего рекорда в более чем 36 триллионов. Одна из основных причин — хронический дефицит бюджета. Последний раз продолжительный профицит наблюдался в США почти век назад — с 1920 по 1930 год, а в течение следующих 40 лет бюджет был в плюсе лишь восемь раз. Первый период хронического превышения трат федеральных властей над доходами начался в 1970 году и продлился 28 лет, до 1998-го, когда страна смогла получить небольшой профицит, который продержался четыре года.В 2002 году бюджет США вновь ушел в минус на уровне 158 миллиардов долларов. В отличие от предыдущих периодов, тогда правительство не смогло сдержать рост дефицита — уже через семь лет он впервые превысил триллион долларов, а в 2020-м достиг абсолютного рекорда в 3,13 триллиона долларов, хотя затем вернулся к более умеренным значениям. Последние два года дефицит вновь растет и по итогам прошлого года составил 1,8 триллиона долларов.По прогнозу бюджетного управления конгресса США, в 2025 году госдолг составит 100 процентов ВВП, в 2026 году — 101,7 процента, а к 2035-му достигнет 118,5 процента ВВП, превысив отметку в 52 триллиона долларов.

https://ria.ru/20250118/yellen-1994318667.html

https://ria.ru/20241227/mask-1991570589.html

https://ria.ru/20250105/bajden-1992549072.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

сша, джо байден, всемирный банк, мвф, экономика, минфин сша, министерство финансов сша