Житель Приморья получил срок за пособничество "Легиону "Свобода России"*
Житель Приморья получил семь лет за пособничество "Легиону "Свобода России"
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 16 янв – РИА Новости. Житель Приморья осужден на 7 лет за то, что собирал и передавал украинской террористической организации "Легион "Свобода России"* сведения для планирования поджога военкомата, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флотского военного суда.
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"Суд назначил Осиновскому наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме", - говорится в сообщении.
По данным суда, Сергей Осиновский, желая присоединиться к "Легиону "Свобода России"*, с октября 2023 по март 2024 года в Telegram установил и поддерживал с ее представителями конфиденциальное сотрудничество, "в ходе которого согласился оказать содействие в планировании террористических актов на объектах военной и гражданской инфраструктуры в России".
Для организации поджога военного комиссариата Дальнегорска и Тернейского района Приморского края Осиновский собрал и передал сведения о его защищенности и режиме охраны, предполагаемых путях отхода после совершения поджога. Осиновский был задержан 12 марта 2024 года.
Отмечается, что фигурант признан виновным по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) и ст. 275.1 УК РФ (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).
* Террористическая организация, запрещена в России
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