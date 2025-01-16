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Житель Приморья получил срок за пособничество "Легиону "Свобода России"* - РИА Новости, 16.01.2025
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10:10 16.01.2025
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Житель Приморья получил срок за пособничество "Легиону "Свобода России"*
Житель Приморья получил срок за пособничество "Легиону "Свобода России"* - РИА Новости, 16.01.2025
Житель Приморья получил срок за пособничество "Легиону "Свобода России"*
Житель Приморья осужден на 7 лет за то, что собирал и передавал украинской террористической организации "Легион "Свобода России"* сведения для планирования... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T10:10:00+03:00
2025-01-16T10:10:00+03:00
происшествия
россия
дальнегорск
тернейский район
тихоокеанский флотский военный суд
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ВЛАДИВОСТОК, 16 янв – РИА Новости. Житель Приморья осужден на 7 лет за то, что собирал и передавал украинской террористической организации "Легион "Свобода России"* сведения для планирования поджога военкомата, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флотского военного суда. "Суд назначил Осиновскому наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме", - говорится в сообщении. По данным суда, Сергей Осиновский, желая присоединиться к "Легиону "Свобода России"*, с октября 2023 по март 2024 года в Telegram установил и поддерживал с ее представителями конфиденциальное сотрудничество, "в ходе которого согласился оказать содействие в планировании террористических актов на объектах военной и гражданской инфраструктуры в России". Для организации поджога военного комиссариата Дальнегорска и Тернейского района Приморского края Осиновский собрал и передал сведения о его защищенности и режиме охраны, предполагаемых путях отхода после совершения поджога. Осиновский был задержан 12 марта 2024 года. Отмечается, что фигурант признан виновным по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) и ст. 275.1 УК РФ (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).* Террористическая организация, запрещена в России
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дальнегорск
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происшествия, россия, дальнегорск, тернейский район, тихоокеанский флотский военный суд
Происшествия, Россия, Дальнегорск, Тернейский район, Тихоокеанский флотский военный суд
Житель Приморья получил срок за пособничество "Легиону "Свобода России"*

Житель Приморья получил семь лет за пособничество "Легиону "Свобода России"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
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ВЛАДИВОСТОК, 16 янв – РИА Новости. Житель Приморья осужден на 7 лет за то, что собирал и передавал украинской террористической организации "Легион "Свобода России"* сведения для планирования поджога военкомата, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флотского военного суда.
«
"Суд назначил Осиновскому наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме", - говорится в сообщении.
По данным суда, Сергей Осиновский, желая присоединиться к "Легиону "Свобода России"*, с октября 2023 по март 2024 года в Telegram установил и поддерживал с ее представителями конфиденциальное сотрудничество, "в ходе которого согласился оказать содействие в планировании террористических актов на объектах военной и гражданской инфраструктуры в России".
Для организации поджога военного комиссариата Дальнегорска и Тернейского района Приморского края Осиновский собрал и передал сведения о его защищенности и режиме охраны, предполагаемых путях отхода после совершения поджога. Осиновский был задержан 12 марта 2024 года.
Отмечается, что фигурант признан виновным по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) и ст. 275.1 УК РФ (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).
* Террористическая организация, запрещена в России
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ПроисшествияРоссияДальнегорскТернейский районТихоокеанский флотский военный суд
 
 
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