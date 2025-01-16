https://ria.ru/20250116/zhitel-1993961622.html

Житель Приморья получил срок за пособничество "Легиону "Свобода России"*

Житель Приморья получил срок за пособничество "Легиону "Свобода России"* - РИА Новости, 16.01.2025

Житель Приморья получил срок за пособничество "Легиону "Свобода России"*

Житель Приморья осужден на 7 лет за то, что собирал и передавал украинской террористической организации "Легион "Свобода России"* сведения для планирования... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T10:10:00+03:00

2025-01-16T10:10:00+03:00

2025-01-16T10:10:00+03:00

происшествия

россия

дальнегорск

тернейский район

тихоокеанский флотский военный суд

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ВЛАДИВОСТОК, 16 янв – РИА Новости. Житель Приморья осужден на 7 лет за то, что собирал и передавал украинской террористической организации "Легион "Свобода России"* сведения для планирования поджога военкомата, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флотского военного суда. "Суд назначил Осиновскому наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме", - говорится в сообщении. По данным суда, Сергей Осиновский, желая присоединиться к "Легиону "Свобода России"*, с октября 2023 по март 2024 года в Telegram установил и поддерживал с ее представителями конфиденциальное сотрудничество, "в ходе которого согласился оказать содействие в планировании террористических актов на объектах военной и гражданской инфраструктуры в России". Для организации поджога военного комиссариата Дальнегорска и Тернейского района Приморского края Осиновский собрал и передал сведения о его защищенности и режиме охраны, предполагаемых путях отхода после совершения поджога. Осиновский был задержан 12 марта 2024 года. Отмечается, что фигурант признан виновным по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) и ст. 275.1 УК РФ (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20241114/moskva-1983812107.html

россия

дальнегорск

тернейский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, дальнегорск, тернейский район, тихоокеанский флотский военный суд