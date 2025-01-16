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На Кубани не состоялись торги по продаже земель члена банды "Цапков" - РИА Новости, 16.01.2025
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20:59 16.01.2025 (обновлено: 21:40 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/zemli-1994084003.html
На Кубани не состоялись торги по продаже земель члена банды "Цапков"
На Кубани не состоялись торги по продаже земель члена банды "Цапков" - РИА Новости, 16.01.2025
На Кубани не состоялись торги по продаже земель члена банды "Цапков"
Торги по продаже земельных участков в Краснодарском крае, принадлежащих Вячеславу Цеповязу, отбывающему 20-летний срок по делу банды Цапков, не состоялись,... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T20:59:00+03:00
2025-01-16T21:40:00+03:00
происшествия
краснодарский край
россия
кущевский район
вячеслав цеповяз
сергей цапок
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КРАСНОДАР, 16 янв – РИА Новости. Торги по продаже земельных участков в Краснодарском крае, принадлежащих Вячеславу Цеповязу, отбывающему 20-летний срок по делу банды Цапков, не состоялись, поскольку заявку подал только один участник, следует из сообщения о результатах торгов. "Торги не состоялись в связи с недостаточным количеством участников. Лот продан единственному участнику", - сообщается на Федресурсе. Уточняется, что единственным участником торгов стала московская компания ООО "Торговый Дом "Мельник". Основной вид ее деятельности - оптовая торговля хлебобулочными изделиями. Цена предложения превысила 2,5 миллиарда рублей. Как сообщалось ранее, в состав лота входят 94 актива Вячеслава Цеповяза, среди них земельные участки в Кущевском районе с разрешением сельскохозяйственного использования. Площадь самого крупного земельного участка в лоте, зарегистрированного за бывшей супругой должника, превышает 5,8 квадратных километра. Более чем на половину земельных участков должника наложен арест. Выставляемое на торги имущество включает также 100-процентную долю ООО "Опытно-производственное хозяйство "Слава Кубани". Убийство 12 человек в станице Кущевская 4 ноября 2010 года бандой Сергея Цапка считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца. В сентябре 2023 года сообщалось, что Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом Цеповяза и, согласно требованиям кредитора, должен выплатить почти 2,2 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240730/tsapki-1962827453.html
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происшествия, краснодарский край, россия, кущевский район, вячеслав цеповяз, сергей цапок
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Кущевский район, Вячеслав Цеповяз, Сергей Цапок
На Кубани не состоялись торги по продаже земель члена банды "Цапков"

Земельные участки члена банды "Цапков" Цеповяза продали московской компании

© РИА Новости / Татьяна Кузнецова | Перейти в медиабанкПодсудимый Вячеслав Цеповяз в зале заседаний Краснодарского краевого суда
Подсудимый Вячеслав Цеповяз в зале заседаний Краснодарского краевого суда - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Татьяна Кузнецова
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Подсудимый Вячеслав Цеповяз в зале заседаний Краснодарского краевого суда. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 16 янв – РИА Новости. Торги по продаже земельных участков в Краснодарском крае, принадлежащих Вячеславу Цеповязу, отбывающему 20-летний срок по делу банды Цапков, не состоялись, поскольку заявку подал только один участник, следует из сообщения о результатах торгов.
"Торги не состоялись в связи с недостаточным количеством участников. Лот продан единственному участнику", - сообщается на Федресурсе.
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Уточняется, что единственным участником торгов стала московская компания ООО "Торговый Дом "Мельник". Основной вид ее деятельности - оптовая торговля хлебобулочными изделиями. Цена предложения превысила 2,5 миллиарда рублей.
Как сообщалось ранее, в состав лота входят 94 актива Вячеслава Цеповяза, среди них земельные участки в Кущевском районе с разрешением сельскохозяйственного использования. Площадь самого крупного земельного участка в лоте, зарегистрированного за бывшей супругой должника, превышает 5,8 квадратных километра.
Более чем на половину земельных участков должника наложен арест. Выставляемое на торги имущество включает также 100-процентную долю ООО "Опытно-производственное хозяйство "Слава Кубани".
Убийство 12 человек в станице Кущевская 4 ноября 2010 года бандой Сергея Цапка считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.
В сентябре 2023 года сообщалось, что Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом Цеповяза и, согласно требованиям кредитора, должен выплатить почти 2,2 миллиарда рублей.
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