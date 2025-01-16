На Кубани не состоялись торги по продаже земель члена банды "Цапков"
Земельные участки члена банды "Цапков" Цеповяза продали московской компании
© РИА Новости / Татьяна Кузнецова | Перейти в медиабанкПодсудимый Вячеслав Цеповяз в зале заседаний Краснодарского краевого суда
Подсудимый Вячеслав Цеповяз в зале заседаний Краснодарского краевого суда. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 16 янв – РИА Новости. Торги по продаже земельных участков в Краснодарском крае, принадлежащих Вячеславу Цеповязу, отбывающему 20-летний срок по делу банды Цапков, не состоялись, поскольку заявку подал только один участник, следует из сообщения о результатах торгов.
"Торги не состоялись в связи с недостаточным количеством участников. Лот продан единственному участнику", - сообщается на Федресурсе.
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Уточняется, что единственным участником торгов стала московская компания ООО "Торговый Дом "Мельник". Основной вид ее деятельности - оптовая торговля хлебобулочными изделиями. Цена предложения превысила 2,5 миллиарда рублей.
Как сообщалось ранее, в состав лота входят 94 актива Вячеслава Цеповяза, среди них земельные участки в Кущевском районе с разрешением сельскохозяйственного использования. Площадь самого крупного земельного участка в лоте, зарегистрированного за бывшей супругой должника, превышает 5,8 квадратных километра.
Более чем на половину земельных участков должника наложен арест. Выставляемое на торги имущество включает также 100-процентную долю ООО "Опытно-производственное хозяйство "Слава Кубани".
Убийство 12 человек в станице Кущевская 4 ноября 2010 года бандой Сергея Цапка считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.
В сентябре 2023 года сообщалось, что Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом Цеповяза и, согласно требованиям кредитора, должен выплатить почти 2,2 миллиарда рублей.
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