https://ria.ru/20250116/zelenskiy-1994008323.html

"Решаем здесь мы". Зеленский во время визита в Польшу устроил скандал

"Решаем здесь мы". Зеленский во время визита в Польшу устроил скандал - РИА Новости, 16.01.2025

"Решаем здесь мы". Зеленский во время визита в Польшу устроил скандал

Польская оппозиция обвинила Владимира Зеленского во вмешательстве в президентские выборы, пишет издание Onet. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T14:45:00+03:00

2025-01-16T14:45:00+03:00

2025-01-16T17:40:00+03:00

в мире

польша

владимир зеленский

матеуш моравецкий

рафал тшасковски

право и справедливость

украина

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Польская оппозиция обвинила Владимира Зеленского во вмешательстве в президентские выборы, пишет издание Onet."Пусть <…> занимается украинскими делами, а мы сами выберем своего президента. Он имеет право — и даже обязан — преследовать интересы своей страны, но именно мы здесь решаем, кто является кандидатом и у кого какие взгляды по самым принципиальным вопросам", — приводят журналисты слова бывшего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.В статье указали, что политики оппозиционной партии "Право и справедливость" изъявили свое недовольство Зеленским, обвинив его в поддержке Рафала Тшасковского от правящей "Гражданской платформы".Владимир Зеленский посетил Польшу 15 января, где провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром страны Дональдом Туском.В сентябре прошлого года польские СМИ сообщали о конфликте между украинским политиком и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

https://ria.ru/20250116/nato-1993996332.html

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польша

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в мире, польша, владимир зеленский, матеуш моравецкий, рафал тшасковски, право и справедливость, украина