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"Решаем здесь мы". Зеленский во время визита в Польшу устроил скандал - РИА Новости, 16.01.2025
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14:45 16.01.2025 (обновлено: 17:40 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/zelenskiy-1994008323.html
"Решаем здесь мы". Зеленский во время визита в Польшу устроил скандал
"Решаем здесь мы". Зеленский во время визита в Польшу устроил скандал - РИА Новости, 16.01.2025
"Решаем здесь мы". Зеленский во время визита в Польшу устроил скандал
Польская оппозиция обвинила Владимира Зеленского во вмешательстве в президентские выборы, пишет издание Onet. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T14:45:00+03:00
2025-01-16T17:40:00+03:00
в мире
польша
владимир зеленский
матеуш моравецкий
рафал тшасковски
право и справедливость
украина
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Польская оппозиция обвинила Владимира Зеленского во вмешательстве в президентские выборы, пишет издание Onet.&quot;Пусть &lt;…&gt; занимается украинскими делами, а мы сами выберем своего президента. Он имеет право — и даже обязан — преследовать интересы своей страны, но именно мы здесь решаем, кто является кандидатом и у кого какие взгляды по самым принципиальным вопросам&quot;, — приводят журналисты слова бывшего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.В статье указали, что политики оппозиционной партии "Право и справедливость" изъявили свое недовольство Зеленским, обвинив его в поддержке Рафала Тшасковского от правящей "Гражданской платформы".Владимир Зеленский посетил Польшу 15 января, где провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром страны Дональдом Туском.В сентябре прошлого года польские СМИ сообщали о конфликте между украинским политиком и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.
https://ria.ru/20250116/nato-1993996332.html
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в мире, польша, владимир зеленский, матеуш моравецкий, рафал тшасковски, право и справедливость, украина
В мире, Польша, Владимир Зеленский, Матеуш Моравецкий, Рафал Тшасковски, Право и справедливость, Украина
"Решаем здесь мы". Зеленский во время визита в Польшу устроил скандал

Польская оппозиция обвинила Зеленского во вмешательстве в президентские выборы

© Getty Images / NurPhoto/OlimpikВладимир Зеленский и Дональд Туск во время пресс-конференции в Варшаве. 15 января 2025
Владимир Зеленский и Дональд Туск во время пресс-конференции в Варшаве. 15 января 2025 - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Getty Images / NurPhoto/Olimpik
Владимир Зеленский и Дональд Туск во время пресс-конференции в Варшаве. 15 января 2025
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Польская оппозиция обвинила Владимира Зеленского во вмешательстве в президентские выборы, пишет издание Onet.
«

"Пусть <…> занимается украинскими делами, а мы сами выберем своего президента. Он имеет право — и даже обязан — преследовать интересы своей страны, но именно мы здесь решаем, кто является кандидатом и у кого какие взгляды по самым принципиальным вопросам", — приводят журналисты слова бывшего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

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В статье указали, что политики оппозиционной партии "Право и справедливость" изъявили свое недовольство Зеленским, обвинив его в поддержке Рафала Тшасковского от правящей "Гражданской платформы".
Владимир Зеленский посетил Польшу 15 января, где провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром страны Дональдом Туском.
В сентябре прошлого года польские СМИ сообщали о конфликте между украинским политиком и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.
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В миреПольшаВладимир ЗеленскийМатеуш МоравецкийРафал ТшасковскиПраво и справедливостьУкраина
 
 
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