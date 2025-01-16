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"Решаем здесь мы". Зеленский во время визита в Польшу устроил скандал
"Решаем здесь мы". Зеленский во время визита в Польшу устроил скандал - РИА Новости, 16.01.2025
"Решаем здесь мы". Зеленский во время визита в Польшу устроил скандал
Польская оппозиция обвинила Владимира Зеленского во вмешательстве в президентские выборы, пишет издание Onet. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T14:45:00+03:00
2025-01-16T14:45:00+03:00
2025-01-16T17:40:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Польская оппозиция обвинила Владимира Зеленского во вмешательстве в президентские выборы, пишет издание Onet."Пусть <…> занимается украинскими делами, а мы сами выберем своего президента. Он имеет право — и даже обязан — преследовать интересы своей страны, но именно мы здесь решаем, кто является кандидатом и у кого какие взгляды по самым принципиальным вопросам", — приводят журналисты слова бывшего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.В статье указали, что политики оппозиционной партии "Право и справедливость" изъявили свое недовольство Зеленским, обвинив его в поддержке Рафала Тшасковского от правящей "Гражданской платформы".Владимир Зеленский посетил Польшу 15 января, где провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром страны Дональдом Туском.В сентябре прошлого года польские СМИ сообщали о конфликте между украинским политиком и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.
https://ria.ru/20250116/nato-1993996332.html
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в мире, польша, владимир зеленский, матеуш моравецкий, рафал тшасковски, право и справедливость, украина
В мире, Польша, Владимир Зеленский, Матеуш Моравецкий, Рафал Тшасковски, Право и справедливость, Украина
"Решаем здесь мы". Зеленский во время визита в Польшу устроил скандал
Польская оппозиция обвинила Зеленского во вмешательстве в президентские выборы