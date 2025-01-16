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Зеленский заявил, что не ведет закулисных переговоров с Россией - РИА Новости, 16.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/zelenskiy-1994002273.html
Зеленский заявил, что не ведет закулисных переговоров с Россией
Зеленский заявил, что не ведет закулисных переговоров с Россией - РИА Новости, 16.01.2025
Зеленский заявил, что не ведет закулисных переговоров с Россией
Владимир Зеленский заявил, что Украина не ведет закулисных переговоров с Россией о прекращении конфликта, считает, что это не в интересах Киева. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T14:20:00+03:00
2025-01-16T14:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
владимир зеленский
сергей лещенко
владимир путин
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина не ведет закулисных переговоров с Россией о прекращении конфликта, считает, что это не в интересах Киева. Зеленский 10 января заявил, что Украина хочет получить гарантии безопасности от США и закончить конфликт с РФ в 2025 году. Советник руководителя офиса Зеленского Сергей Лещенков конце декабря признал неизбежность переговоров Украины с РФ об окончании конфликта. "Украина не ведет никаких закулисных разговоров с Россией, это не в наших интересах", - заявил Зеленский в интервью польским сми, отвечая на вопрос, ведутся ли переговоры с РФ о прекращении огня, мирных договоренностях. Видео он опубликовал в своем Telegram-канале. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент РФ отмечал, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией.
https://ria.ru/20250116/zelenskiy-1993965965.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, сергей лещенко, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Лещенко, Владимир Путин, НАТО
Зеленский заявил, что не ведет закулисных переговоров с Россией

Зеленский: Украина не ведет закулисных переговоров с Россией о прекращении огня

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина не ведет закулисных переговоров с Россией о прекращении конфликта, считает, что это не в интересах Киева.
Зеленский 10 января заявил, что Украина хочет получить гарантии безопасности от США и закончить конфликт с РФ в 2025 году. Советник руководителя офиса Зеленского Сергей Лещенков конце декабря признал неизбежность переговоров Украины с РФ об окончании конфликта.
Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
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"Украина не ведет никаких закулисных разговоров с Россией, это не в наших интересах", - заявил Зеленский в интервью польским сми, отвечая на вопрос, ведутся ли переговоры с РФ о прекращении огня, мирных договоренностях. Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент РФ отмечал, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
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Вчера, 21:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийСергей ЛещенкоВладимир ПутинНАТО
 
 
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