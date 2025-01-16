https://ria.ru/20250116/zelenskiy-1993982419.html

Зеленский рассказал о проблемах в оснащении подразделений ВСУ

Зеленский рассказал о проблемах в оснащении подразделений ВСУ - РИА Новости, 16.01.2025

Зеленский рассказал о проблемах в оснащении подразделений ВСУ

Только 60% подразделений ВСУ должным образом оснащены, заявил Владимир Зеленский в интервью польской газете Rzeczpospolita. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T12:20:00+03:00

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ВАРШАВА, 16 янв – РИА Новости. Только 60% подразделений ВСУ должным образом оснащены, заявил Владимир Зеленский в интервью польской газете Rzeczpospolita. "Только 60% подразделений оснащены соответствующим образом. Что-то приходит, что-то не приходит, а что-то приходит с опозданием. Существует много процессов, много разных причин такого положения дел. Я не хочу никого обвинять, но такова ситуация. Я уверен, вы помните, как эта помощь тормозилась, например, в конгрессе США", - сказал он. Отвечая на вопрос о скорой смене американской администрации, Зеленский сказал, что благодарен президенту США Джо Байдену за всё, что он сделал, отметив, что 33-34% оружия в стране - украинского производства, менее 30% - европейские поставки, около 40% - из США. "Альянс между Америкой и Европой нам помог, но я не буду говорить, сколько, например, нам не хватает систем ПВО и почему мы не можем получить больше систем Patriot из США. Я действительно не могу этого понять", - указал Зеленский. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250116/poroshenko-1993939313.html

https://ria.ru/20250116/plennyy-1993848063.html

https://ria.ru/20250116/zelenskiy-1993965965.html

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