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Зеленский рассказал о проблемах в оснащении подразделений ВСУ - РИА Новости, 16.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:20 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/zelenskiy-1993982419.html
Зеленский рассказал о проблемах в оснащении подразделений ВСУ
Зеленский рассказал о проблемах в оснащении подразделений ВСУ - РИА Новости, 16.01.2025
Зеленский рассказал о проблемах в оснащении подразделений ВСУ
Только 60% подразделений ВСУ должным образом оснащены, заявил Владимир Зеленский в интервью польской газете Rzeczpospolita. РИА Новости, 16.01.2025
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джо байден
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нато
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ВАРШАВА, 16 янв – РИА Новости. Только 60% подразделений ВСУ должным образом оснащены, заявил Владимир Зеленский в интервью польской газете Rzeczpospolita. "Только 60% подразделений оснащены соответствующим образом. Что-то приходит, что-то не приходит, а что-то приходит с опозданием. Существует много процессов, много разных причин такого положения дел. Я не хочу никого обвинять, но такова ситуация. Я уверен, вы помните, как эта помощь тормозилась, например, в конгрессе США", - сказал он. Отвечая на вопрос о скорой смене американской администрации, Зеленский сказал, что благодарен президенту США Джо Байдену за всё, что он сделал, отметив, что 33-34% оружия в стране - украинского производства, менее 30% - европейские поставки, около 40% - из США. "Альянс между Америкой и Европой нам помог, но я не буду говорить, сколько, например, нам не хватает систем ПВО и почему мы не можем получить больше систем Patriot из США. Я действительно не могу этого понять", - указал Зеленский. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250116/poroshenko-1993939313.html
https://ria.ru/20250116/plennyy-1993848063.html
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сша, россия, украина, владимир зеленский, джо байден, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, конгресс сша, в мире
США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, Конгресс США, В мире, Специальная военная операция на Украине
Зеленский рассказал о проблемах в оснащении подразделений ВСУ

Зеленский признал достаточно оснащенными не более 60 процентов подразделений ВСУ

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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ВАРШАВА, 16 янв – РИА Новости. Только 60% подразделений ВСУ должным образом оснащены, заявил Владимир Зеленский в интервью польской газете Rzeczpospolita.
"Только 60% подразделений оснащены соответствующим образом. Что-то приходит, что-то не приходит, а что-то приходит с опозданием. Существует много процессов, много разных причин такого положения дел. Я не хочу никого обвинять, но такова ситуация. Я уверен, вы помните, как эта помощь тормозилась, например, в конгрессе США", - сказал он.
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Отвечая на вопрос о скорой смене американской администрации, Зеленский сказал, что благодарен президенту США Джо Байдену за всё, что он сделал, отметив, что 33-34% оружия в стране - украинского производства, менее 30% - европейские поставки, около 40% - из США.
"Альянс между Америкой и Европой нам помог, но я не буду говорить, сколько, например, нам не хватает систем ПВО и почему мы не можем получить больше систем Patriot из США. Я действительно не могу этого понять", - указал Зеленский.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДжо БайденСергей ЛавровНАТОВооруженные силы УкраиныКонгресс СШАВ мире
 
 
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