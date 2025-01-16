https://ria.ru/20250116/zelenskiy-1993965965.html

"Нет никаких шансов". Зеленский странным образом пригрозил Европе

"Нет никаких шансов". Зеленский странным образом пригрозил Европе - РИА Новости, 16.01.2025

"Нет никаких шансов". Зеленский странным образом пригрозил Европе

Без украинской армии Европа не сможет справиться с Россией в случае конфликта, такое заявление сделал Владимир Зеленский, чьи слова передает Onet. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T10:40:00+03:00

2025-01-16T10:40:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Без украинской армии Европа не сможет справиться с Россией в случае конфликта, такое заявление сделал Владимир Зеленский, чьи слова передает Onet."Без украинских вооруженных сил у Европы, к сожалению, на сегодняшний день нет никаких шансов против России", — утверждает он.По словам Зеленского, Европа — совершенно другая цивилизация, которая не знает, что такое война.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250116/ac-1993958292.html

https://ria.ru/20250116/preduprezhdenie-1993953189.html

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европа

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