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"Нет никаких шансов". Зеленский странным образом пригрозил Европе
"Нет никаких шансов". Зеленский странным образом пригрозил Европе - РИА Новости, 16.01.2025
"Нет никаких шансов". Зеленский странным образом пригрозил Европе
Без украинской армии Европа не сможет справиться с Россией в случае конфликта, такое заявление сделал Владимир Зеленский, чьи слова передает Onet. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T10:40:00+03:00
2025-01-16T10:40:00+03:00
2025-01-16T10:53:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Без украинской армии Европа не сможет справиться с Россией в случае конфликта, такое заявление сделал Владимир Зеленский, чьи слова передает Onet."Без украинских вооруженных сил у Европы, к сожалению, на сегодняшний день нет никаких шансов против России", — утверждает он.По словам Зеленского, Европа — совершенно другая цивилизация, которая не знает, что такое война.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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россия, европа, москва, владимир зеленский, нато, в мире, украина, вооруженные силы украины
Россия, Европа, Москва, Владимир Зеленский, НАТО, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
"Нет никаких шансов". Зеленский странным образом пригрозил Европе
Зеленский заявил, что Европа без украинской армии не справится с Россией