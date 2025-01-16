https://ria.ru/20250116/zelenskij-1994094742.html

Зеленский заявил, что в соглашении с Британией есть секретная часть

Зеленский заявил, что в соглашении с Британией есть секретная часть - РИА Новости, 16.01.2025

Зеленский заявил, что в соглашении с Британией есть секретная часть

Владимир Зеленский заявил, что в соглашении о "столетнем" партнерстве между Украиной и Великобританией есть секретная часть. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T23:07:00+03:00

2025-01-16T23:07:00+03:00

2025-01-16T23:11:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в соглашении о "столетнем" партнерстве между Украиной и Великобританией есть секретная часть. Зеленский и британский премьер Кир Стармер подписали в четверг соглашение о "столетнем" партнерстве Украины и Великобритании. "Есть также и закрытая, секретная часть соглашения. Все то, что добавляет нам стойкости и возможности развиваться", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Содержимое закрытых пунктов договора Зеленский не раскрыл. В то же время, по его словам, только в этом году Украина должна получить 6,6 миллиарда долларов военной помощи. В дальнейшем, отметил он, Киев будет ежегодно получать более трех миллиардов долларов в качестве обязательной долгосрочной поддержки. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин заявили, что США для защиты их интересов нужно придерживаться политики "мира через силу" в отношении Украины. По их мнению, Вашингтон и его союзники должны продолжить усиливать позиции Киева в преддверии возможных переговоров. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250116/soglashenie-1994092607.html

https://ria.ru/20250112/starmer-1993354528.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, великобритания, сша, владимир зеленский, кир стармер, энтони блинкен, нато, министерство обороны сша