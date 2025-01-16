Зеленский заявил, что в соглашении с Британией есть секретная часть
Зеленский заявил о секретной части договора о столетнем партнерстве с Британией
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в соглашении о "столетнем" партнерстве между Украиной и Великобританией есть секретная часть.
Зеленский и британский премьер Кир Стармер подписали в четверг соглашение о "столетнем" партнерстве Украины и Великобритании.
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"Есть также и закрытая, секретная часть соглашения. Все то, что добавляет нам стойкости и возможности развиваться", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Содержимое закрытых пунктов договора Зеленский не раскрыл. В то же время, по его словам, только в этом году Украина должна получить 6,6 миллиарда долларов военной помощи. В дальнейшем, отметил он, Киев будет ежегодно получать более трех миллиардов долларов в качестве обязательной долгосрочной поддержки.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин заявили, что США для защиты их интересов нужно придерживаться политики "мира через силу" в отношении Украины. По их мнению, Вашингтон и его союзники должны продолжить усиливать позиции Киева в преддверии возможных переговоров.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.