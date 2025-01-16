Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил, что в соглашении с Британией есть секретная часть - РИА Новости, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:07 16.01.2025 (обновлено: 23:11 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/zelenskij-1994094742.html
Зеленский заявил, что в соглашении с Британией есть секретная часть
Зеленский заявил, что в соглашении с Британией есть секретная часть - РИА Новости, 16.01.2025
Зеленский заявил, что в соглашении с Британией есть секретная часть
Владимир Зеленский заявил, что в соглашении о "столетнем" партнерстве между Украиной и Великобританией есть секретная часть. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T23:07:00+03:00
2025-01-16T23:11:00+03:00
в мире
украина
великобритания
сша
владимир зеленский
кир стармер
энтони блинкен
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846811163_0:0:2919:1642_1920x0_80_0_0_51c791f6a88064cb02a3f5458a3b7442.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в соглашении о "столетнем" партнерстве между Украиной и Великобританией есть секретная часть. Зеленский и британский премьер Кир Стармер подписали в четверг соглашение о "столетнем" партнерстве Украины и Великобритании. "Есть также и закрытая, секретная часть соглашения. Все то, что добавляет нам стойкости и возможности развиваться", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Содержимое закрытых пунктов договора Зеленский не раскрыл. В то же время, по его словам, только в этом году Украина должна получить 6,6 миллиарда долларов военной помощи. В дальнейшем, отметил он, Киев будет ежегодно получать более трех миллиардов долларов в качестве обязательной долгосрочной поддержки. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин заявили, что США для защиты их интересов нужно придерживаться политики "мира через силу" в отношении Украины. По их мнению, Вашингтон и его союзники должны продолжить усиливать позиции Киева в преддверии возможных переговоров. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250116/soglashenie-1994092607.html
https://ria.ru/20250112/starmer-1993354528.html
украина
великобритания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846811163_303:0:2617:1735_1920x0_80_0_0_934d06ee25e3059b9acb9f44d7c71cda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания, сша, владимир зеленский, кир стармер, энтони блинкен, нато, министерство обороны сша
В мире, Украина, Великобритания, США, Владимир Зеленский, Кир Стармер, Энтони Блинкен, НАТО, Министерство обороны США
Зеленский заявил, что в соглашении с Британией есть секретная часть

Зеленский заявил о секретной части договора о столетнем партнерстве с Британией

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в соглашении о "столетнем" партнерстве между Украиной и Великобританией есть секретная часть.
Зеленский и британский премьер Кир Стармер подписали в четверг соглашение о "столетнем" партнерстве Украины и Великобритании.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
В Госдуме назвали соглашение Украины и Британии авантюрой
Вчера, 22:28
«
"Есть также и закрытая, секретная часть соглашения. Все то, что добавляет нам стойкости и возможности развиваться", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Содержимое закрытых пунктов договора Зеленский не раскрыл. В то же время, по его словам, только в этом году Украина должна получить 6,6 миллиарда долларов военной помощи. В дальнейшем, отметил он, Киев будет ежегодно получать более трех миллиардов долларов в качестве обязательной долгосрочной поддержки.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин заявили, что США для защиты их интересов нужно придерживаться политики "мира через силу" в отношении Украины. По их мнению, Вашингтон и его союзники должны продолжить усиливать позиции Киева в преддверии возможных переговоров.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
"Очень глуп". План Стармера по Украине вызвал недоумение у британцев
12 января, 16:00
 
В миреУкраинаВеликобританияСШАВладимир ЗеленскийКир СтармерЭнтони БлинкенНАТОМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала