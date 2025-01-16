https://ria.ru/20250116/zelenskij-1994060713.html

Зеленский признал инициативу ВС России на востоке Украины

Зеленский признал инициативу ВС России на востоке Украины - РИА Новости, 16.01.2025

Зеленский признал инициативу ВС России на востоке Украины

Владимир Зеленский признал, что на востоке Украины инициатива принадлежит ВС РФ. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T19:18:00+03:00

2025-01-16T19:18:00+03:00

2025-01-16T19:18:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что на востоке Украины инициатива принадлежит ВС РФ. "Что касается поля боя: не отдавать инициативу русским, у которых сегодня на востоке, к сожалению, она есть", - заявил Зеленский на пресс-конференции в Киеве. В утрате инициативы украинскими войсками Зеленский обвинил замедленные поставки вооружения для укомплектования бригад. Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в ходе телефонного разговора доложил председателю Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну о тяжелых боях на большинстве направлений по линии фронта. В начале января генеральный штаб ВСУ заявил о сложной ситуации на всей линии фронта. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250114/zelenskij-1993704982.html

https://ria.ru/20250116/zelenskiy-1994008323.html

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