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Зеленский признал инициативу ВС России на востоке Украины - РИА Новости, 16.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:18 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/zelenskij-1994060713.html
Зеленский признал инициативу ВС России на востоке Украины
Зеленский признал инициативу ВС России на востоке Украины - РИА Новости, 16.01.2025
Зеленский признал инициативу ВС России на востоке Украины
Владимир Зеленский признал, что на востоке Украины инициатива принадлежит ВС РФ. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T19:18:00+03:00
2025-01-16T19:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
александр сырский
сергей лавров
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что на востоке Украины инициатива принадлежит ВС РФ. "Что касается поля боя: не отдавать инициативу русским, у которых сегодня на востоке, к сожалению, она есть", - заявил Зеленский на пресс-конференции в Киеве. В утрате инициативы украинскими войсками Зеленский обвинил замедленные поставки вооружения для укомплектования бригад. Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в ходе телефонного разговора доложил председателю Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну о тяжелых боях на большинстве направлений по линии фронта. В начале января генеральный штаб ВСУ заявил о сложной ситуации на всей линии фронта. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250114/zelenskij-1993704982.html
https://ria.ru/20250116/zelenskiy-1994008323.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, александр сырский, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
Зеленский признал инициативу ВС России на востоке Украины

Зеленский признал, что на востоке Украины инициатива принадлежит ВС России

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что на востоке Украины инициатива принадлежит ВС РФ.
"Что касается поля боя: не отдавать инициативу русским, у которых сегодня на востоке, к сожалению, она есть", - заявил Зеленский на пресс-конференции в Киеве.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Зеленский ответил на призыв Запада снизить мобилизационный возраст
14 января, 17:46
В утрате инициативы украинскими войсками Зеленский обвинил замедленные поставки вооружения для укомплектования бригад.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в ходе телефонного разговора доложил председателю Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну о тяжелых боях на большинстве направлений по линии фронта.
В начале января генеральный штаб ВСУ заявил о сложной ситуации на всей линии фронта.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский и Дональд Туск во время пресс-конференции в Варшаве. 15 января 2025 - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
"Решаем здесь мы". Зеленский во время визита в Польшу устроил скандал
Вчера, 14:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийАлександр СырскийСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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