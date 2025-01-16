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"Это невероятно": на Западе неприятно удивились заявлениям из Киева - РИА Новости, 16.01.2025
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22:59 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/zayavlenie-1994094181.html
"Это невероятно": на Западе неприятно удивились заявлениям из Киева
"Это невероятно": на Западе неприятно удивились заявлениям из Киева - РИА Новости, 16.01.2025
"Это невероятно": на Западе неприятно удивились заявлениям из Киева
Действия Киева, направленные против переговоров по Украине, вызывают недоумение, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T22:59:00+03:00
2025-01-16T22:59:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Действия Киева, направленные против переговоров по Украине, вызывают недоумение, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Министр иностранных дел Украины заявил, что указ Зеленского о запрете прямых переговоров между Украиной и Россией остается в силе и что нет никаких планов или намерений отменить его. &lt;…&gt; Украинцы демонстративно и шумно хлопают дверью, и — это невероятно — находятся западные политики, которые продолжают подталкивать их в этом направлении", — сказал он.Ранее в январе министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обнародовал список главных задач на 2025 год, переговоров с Россией среди них нет, несмотря на заявления Владимира Зеленского о желании Киева завершить конфликт в этом году.Владимир Зеленский 10 января заявил, что Украина хочет получить гарантии безопасности от США и закончить конфликт с Россией в 2025 году. Советник руководителя офиса Зеленского Сергей Лещенков конце декабря признал неизбежность переговоров с Москвой об окончании конфликта.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Президент России Владимир Путин отмечал, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры.Президент России ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил Путин, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против России.
https://ria.ru/20250116/bunt-1994083550.html
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В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Андрей Сибига, НАТО, YouTube
"Это невероятно": на Западе неприятно удивились заявлениям из Киева

Меркурис: Запад поддерживает упрямство Киева, отказывающегося от переговоров

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Действия Киева, направленные против переговоров по Украине, вызывают недоумение, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Министр иностранных дел Украины заявил, что указ Зеленского о запрете прямых переговоров между Украиной и Россией остается в силе и что нет никаких планов или намерений отменить его. <…> Украинцы демонстративно и шумно хлопают дверью, и — это невероятно — находятся западные политики, которые продолжают подталкивать их в этом направлении", — сказал он.
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Ранее в январе министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обнародовал список главных задач на 2025 год, переговоров с Россией среди них нет, несмотря на заявления Владимира Зеленского о желании Киева завершить конфликт в этом году.
Владимир Зеленский 10 января заявил, что Украина хочет получить гарантии безопасности от США и закончить конфликт с Россией в 2025 году. Советник руководителя офиса Зеленского Сергей Лещенков конце декабря признал неизбежность переговоров с Москвой об окончании конфликта.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Президент России Владимир Путин отмечал, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры.
Президент России ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил Путин, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против России.
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