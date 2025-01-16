https://ria.ru/20250116/zaporozhe-1993938192.html

Рогов заявил об участившихся облавах на мужчин в городе Запорожье

Рогов заявил об участившихся облавах на мужчин в городе Запорожье - РИА Новости, 16.01.2025

Рогов заявил об участившихся облавах на мужчин в городе Запорожье

В оккупированном ВСУ городе Запорожье участились облавы на мужское население, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T03:26:00+03:00

2025-01-16T03:26:00+03:00

2025-01-16T03:32:00+03:00

запорожье

россия

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. В оккупированном ВСУ городе Запорожье участились облавы на мужское население, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В Запорожье участились облавы на мужское население. Если раньше они проводились два-три раза в неделю, то сейчас происходят в формате ежедневного графика", - сказал Рогов. По его словам, в городе также установлены блуждающие блокпосты. "Главарем киевского нацистского режима поставлена задача насильственно мобилизовать как можно больше мужского населения и отправить на убой на фронт", - сказал Рогов и добавил, что жители Запорожья сопротивляются, так как не желают воевать за режим Зеленского. "Жители Запорожья ждут прихода русской армии и освобождения родного города", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250115/rogov-1993755356.html

https://ria.ru/20250109/rogov-1992958631.html

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запорожская область

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запорожье, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины