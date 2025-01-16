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Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 16.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:07 16.01.2025 (обновлено: 12:12 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/zapad-1993979755.html
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 16.01.2025
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю
Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике четырех украинских бригад в различных районах Харьковской области,... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T12:07:00+03:00
2025-01-16T12:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
харьковская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике четырех украинских бригад в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, потери противника составили более 470 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Загоруйковка, Богуславка Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили свыше 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250116/plennyy-1993846990.html
россия
харьковская область
донецкая народная республика
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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Донецкая Народная Республика
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю

ВСУ потеряли более 470 военных в зоне действий группировки "Запад"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике четырех украинских бригад в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, потери противника составили более 470 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Загоруйковка, Богуславка Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Потери противника составили свыше 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Военнопленный сообщил о новом приказе в рядах ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныХарьковская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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