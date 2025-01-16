https://ria.ru/20250116/zapad-1993979755.html

Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю

Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 16.01.2025

Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю

Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике четырех украинских бригад в различных районах Харьковской области,... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T12:07:00+03:00

2025-01-16T12:07:00+03:00

2025-01-16T12:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

харьковская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике четырех украинских бригад в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, потери противника составили более 470 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Загоруйковка, Богуславка Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили свыше 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250116/plennyy-1993846990.html

россия

харьковская область

донецкая народная республика

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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, донецкая народная республика