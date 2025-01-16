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Захарова прокомментировала соглашение о партнерстве между Японией и ЕС - РИА Новости, 16.01.2025
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17:22 16.01.2025 (обновлено: 17:29 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/zakharova-1994042120.html
Захарова прокомментировала соглашение о партнерстве между Японией и ЕС
Захарова прокомментировала соглашение о партнерстве между Японией и ЕС - РИА Новости, 16.01.2025
Захарова прокомментировала соглашение о партнерстве между Японией и ЕС
Соглашение о стратегическом партнерстве между Японией и Евросоюзом повышает уровень напряженности в регионе и повлечет принятие адекватных ответных мер со... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T17:22:00+03:00
2025-01-16T17:29:00+03:00
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россия
токио
мария захарова
евросоюз
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Соглашение о стратегическом партнерстве между Японией и Евросоюзом повышает уровень напряженности в регионе и повлечет принятие адекватных ответных мер со стороны РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. Ранее Япония и Евросоюз подписали соглашение о стратегическом партнерстве, оно предполагает проведение ежегодных встреч на уровне министров, военные морских учения, а также учения с участием третьих сторон. "Как минимум, речь идет о повышении уровня напряженности, стимулировании гонки вооружений в АТР, а это соответствующим образом учитывается в нашей оборонной стратегии и неизбежно повлечет принятие адекватных ответных мер", - прокомментировала Захарова подписанное Японией и ЕС соглашение. Она добавила, что РФ внимательно следит за последовательным укреплением военно-политических связей Токио со странами Западной Европы и с государствами-членами НАТО, стремительным расширением японской военно-морской активности в дальневосточней акватории. "Прогнозируемые в таком свете военно-политические проекции японо-еэсовского партнерства, которые дополняются ускоренной ремилитаризацией Токио, включая беспрецедентное наращивание оборонного бюджета, работу над демонтажем пацифистских ограничений конституции, созданием боевого ударного потенциала, - всё это несет очевидные риски для безопасности и стабильности региона", - сказала Захарова.
https://ria.ru/20250114/lavrov-1993658492.html
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япония, россия, токио, мария захарова, евросоюз, нато, в мире
Япония, Россия, Токио, Мария Захарова, Евросоюз, НАТО, В мире
Захарова прокомментировала соглашение о партнерстве между Японией и ЕС

Захарова: соглашение между Японией и ЕС повышает уровень напряженности в регионе

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Соглашение о стратегическом партнерстве между Японией и Евросоюзом повышает уровень напряженности в регионе и повлечет принятие адекватных ответных мер со стороны РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
Ранее Япония и Евросоюз подписали соглашение о стратегическом партнерстве, оно предполагает проведение ежегодных встреч на уровне министров, военные морских учения, а также учения с участием третьих сторон.
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"Как минимум, речь идет о повышении уровня напряженности, стимулировании гонки вооружений в АТР, а это соответствующим образом учитывается в нашей оборонной стратегии и неизбежно повлечет принятие адекватных ответных мер", - прокомментировала Захарова подписанное Японией и ЕС соглашение.
Она добавила, что РФ внимательно следит за последовательным укреплением военно-политических связей Токио со странами Западной Европы и с государствами-членами НАТО, стремительным расширением японской военно-морской активности в дальневосточней акватории.
"Прогнозируемые в таком свете военно-политические проекции японо-еэсовского партнерства, которые дополняются ускоренной ремилитаризацией Токио, включая беспрецедентное наращивание оборонного бюджета, работу над демонтажем пацифистских ограничений конституции, созданием боевого ударного потенциала, - всё это несет очевидные риски для безопасности и стабильности региона", - сказала Захарова.
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ЯпонияРоссияТокиоМария ЗахароваЕвросоюзНАТОВ мире
 
 
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