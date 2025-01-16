https://ria.ru/20250116/zakharova-1994042120.html

Захарова прокомментировала соглашение о партнерстве между Японией и ЕС

Захарова прокомментировала соглашение о партнерстве между Японией и ЕС - РИА Новости, 16.01.2025

Захарова прокомментировала соглашение о партнерстве между Японией и ЕС

Соглашение о стратегическом партнерстве между Японией и Евросоюзом повышает уровень напряженности в регионе и повлечет принятие адекватных ответных мер со... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T17:22:00+03:00

2025-01-16T17:22:00+03:00

2025-01-16T17:29:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Соглашение о стратегическом партнерстве между Японией и Евросоюзом повышает уровень напряженности в регионе и повлечет принятие адекватных ответных мер со стороны РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. Ранее Япония и Евросоюз подписали соглашение о стратегическом партнерстве, оно предполагает проведение ежегодных встреч на уровне министров, военные морских учения, а также учения с участием третьих сторон. "Как минимум, речь идет о повышении уровня напряженности, стимулировании гонки вооружений в АТР, а это соответствующим образом учитывается в нашей оборонной стратегии и неизбежно повлечет принятие адекватных ответных мер", - прокомментировала Захарова подписанное Японией и ЕС соглашение. Она добавила, что РФ внимательно следит за последовательным укреплением военно-политических связей Токио со странами Западной Европы и с государствами-членами НАТО, стремительным расширением японской военно-морской активности в дальневосточней акватории. "Прогнозируемые в таком свете военно-политические проекции японо-еэсовского партнерства, которые дополняются ускоренной ремилитаризацией Токио, включая беспрецедентное наращивание оборонного бюджета, работу над демонтажем пацифистских ограничений конституции, созданием боевого ударного потенциала, - всё это несет очевидные риски для безопасности и стабильности региона", - сказала Захарова.

https://ria.ru/20250114/lavrov-1993658492.html

https://ria.ru/20250114/oon-1993614845.html

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япония, россия, токио, мария захарова, евросоюз, нато, в мире