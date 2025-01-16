https://ria.ru/20250116/zakharova-1994021131.html

Захарова прокомментировала реакцию Армении на выпуск "Вестей недели"

Захарова прокомментировала реакцию Армении на выпуск "Вестей недели" - РИА Новости, 16.01.2025

Захарова прокомментировала реакцию Армении на выпуск "Вестей недели"

Реакция армянских властей на содержание недавнего эфира телепередачи "Вести недели" вызывает недоумение, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T15:53:00+03:00

2025-01-16T15:53:00+03:00

2025-01-16T17:38:00+03:00

в мире

армения

ереван

россия

мария захарова

сергей копыркин

программа "вести недели" ( телеканал "россия 1")

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Реакция армянских властей на содержание недавнего эфира телепередачи "Вести недели" вызывает недоумение, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.В среду Министерство иностранных дел Армении вызвало российского посла Сергея Копыркина и передало ему ноту протеста по поводу выпуска "Вестей недели" от 12 января. Внешнеполитическое ведомство утверждало, что эфире прозвучали заявления, которые угрожают суверенитету и территориальной целостности армянского государства."Эта реакция вызывает недоумение, потому что речь идет о высказываниях журналиста. Мы всегда слышали из Еревана, что Армения привержена свободе слова и тем более нынешнее армянское руководство сделало это своим императивом. Это во-первых. А во-вторых, наша официальная реакция, не точка зрения, а официальная позиция государства хорошо Еревану известна. Ее суть мы неоднократно озвучивали в том числе в ходе наших брифингов", — сказала представитель МИД на брифинге в четверг. "Мы последовательно говорим о комплексном разблокировании всех транспортных и экономических связей на Южном Кавказе на основе трехсторонних договоренностей на высшем уровне. Прежде всего речь идет о заявлении лидеров России, Азербайджана, Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года. Там все предельно четко обозначено", — заключила она.В 2022 году Армения и Азербайджан при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.Азербайджан настаивает на прокладке Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В дальнейших планах Баку — соединение города Зангелан в Восточном Зангезуре с городом Ордубад в Нахичевани, а далее — с Турцией. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении.

https://ria.ru/20250116/zaharova-1994002463.html

https://ria.ru/20250116/mid-1993994563.html

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в мире, армения, ереван, россия, мария захарова, сергей копыркин, программа "вести недели" ( телеканал "россия 1")