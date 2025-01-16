Захарова прокомментировала реакцию Армении на выпуск "Вестей недели"
Захарова: реакция Еревана на выпуск программы "Вести недели" вызывает недоумение
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Реакция армянских властей на содержание недавнего эфира телепередачи "Вести недели" вызывает недоумение, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
В среду Министерство иностранных дел Армении вызвало российского посла Сергея Копыркина и передало ему ноту протеста по поводу выпуска "Вестей недели" от 12 января. Внешнеполитическое ведомство утверждало, что эфире прозвучали заявления, которые угрожают суверенитету и территориальной целостности армянского государства.
"Эта реакция вызывает недоумение, потому что речь идет о высказываниях журналиста. Мы всегда слышали из Еревана, что Армения привержена свободе слова и тем более нынешнее армянское руководство сделало это своим императивом. Это во-первых. А во-вторых, наша официальная реакция, не точка зрения, а официальная позиция государства хорошо Еревану известна. Ее суть мы неоднократно озвучивали в том числе в ходе наших брифингов", — сказала представитель МИД на брифинге в четверг.
"Мы последовательно говорим о комплексном разблокировании всех транспортных и экономических связей на Южном Кавказе на основе трехсторонних договоренностей на высшем уровне. Прежде всего речь идет о заявлении лидеров России, Азербайджана, Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года. Там все предельно четко обозначено", — заключила она.
Азербайджан настаивает на прокладке Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В дальнейших планах Баку — соединение города Зангелан в Восточном Зангезуре с городом Ордубад в Нахичевани, а далее — с Турцией. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении.