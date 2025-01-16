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Захарова на китайском пригласила туристов из КНР в Москву на Новый год - РИА Новости, 16.01.2025
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18:05 16.01.2025 (обновлено: 18:06 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/zaharova-1994052346.html
Захарова на китайском пригласила туристов из КНР в Москву на Новый год
Захарова на китайском пригласила туристов из КНР в Москву на Новый год - РИА Новости, 16.01.2025
Захарова на китайском пригласила туристов из КНР в Москву на Новый год
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пригласила граждан КНР отпраздновать китайский Новый год в Москве, обратившись к ним на китайском языке. РИА Новости, 16.01.2025
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китай
москва
россия
мария захарова
китайский новый год
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова пригласила граждан КНР отпраздновать китайский Новый год в Москве, обратившись к ним на китайском языке. "Я хочу пригласить в Москву вместе отпраздновать китайский Новый год. Ждём туристов из Китая, и рады встрече с новыми друзьями. И в этой связи я хотела бы к ним обратиться по-китайски", - сказала она в ходе брифинга, добавив приглашение на китайском языке. В 2025 году Новый год в Китае будут отмечать 29 января. В Москве в преддверии праздника 28 января во второй раз откроется фестиваль "Китайский Новый год в Москве", сообщалось ранее на сайте мэра и правительства Москвы. Он состоится в рамках Годов культуры России и Китая, проводимых в 2024–2025 годах по решению лидеров государств. Жителей и гостей города ждёт насыщенная событийная и гастрономическая программа: всех желающих познакомят с яркими традициями дружественной страны.
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Приглашение Марии Захаровой на китайском языке для гостей из КНР
Захарова на китайском языке пригласила гостей из КНР отпраздновать китайский Новый год в Москве
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китай, москва, россия, мария захарова, китайский новый год
Китай, Москва, Россия, Мария Захарова, Китайский Новый год
Захарова на китайском пригласила туристов из КНР в Москву на Новый год

Захарова на китайском пригласила гостей из КНР отпраздновать Новый год в Москве

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова пригласила граждан КНР отпраздновать китайский Новый год в Москве, обратившись к ним на китайском языке.
«
"Я хочу пригласить в Москву вместе отпраздновать китайский Новый год. Ждём туристов из Китая, и рады встрече с новыми друзьями. И в этой связи я хотела бы к ним обратиться по-китайски", - сказала она в ходе брифинга, добавив приглашение на китайском языке.
В 2025 году Новый год в Китае будут отмечать 29 января. В Москве в преддверии праздника 28 января во второй раз откроется фестиваль "Китайский Новый год в Москве", сообщалось ранее на сайте мэра и правительства Москвы. Он состоится в рамках Годов культуры России и Китая, проводимых в 2024–2025 годах по решению лидеров государств. Жителей и гостей города ждёт насыщенная событийная и гастрономическая программа: всех желающих познакомят с яркими традициями дружественной страны.
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