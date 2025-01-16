https://ria.ru/20250116/zaharova-1994052346.html

Захарова на китайском пригласила туристов из КНР в Москву на Новый год

Захарова на китайском пригласила туристов из КНР в Москву на Новый год - РИА Новости, 16.01.2025

Захарова на китайском пригласила туристов из КНР в Москву на Новый год

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пригласила граждан КНР отпраздновать китайский Новый год в Москве, обратившись к ним на китайском языке. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T18:05:00+03:00

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китай

москва

россия

мария захарова

китайский новый год

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова пригласила граждан КНР отпраздновать китайский Новый год в Москве, обратившись к ним на китайском языке. "Я хочу пригласить в Москву вместе отпраздновать китайский Новый год. Ждём туристов из Китая, и рады встрече с новыми друзьями. И в этой связи я хотела бы к ним обратиться по-китайски", - сказала она в ходе брифинга, добавив приглашение на китайском языке. В 2025 году Новый год в Китае будут отмечать 29 января. В Москве в преддверии праздника 28 января во второй раз откроется фестиваль "Китайский Новый год в Москве", сообщалось ранее на сайте мэра и правительства Москвы. Он состоится в рамках Годов культуры России и Китая, проводимых в 2024–2025 годах по решению лидеров государств. Жителей и гостей города ждёт насыщенная событийная и гастрономическая программа: всех желающих познакомят с яркими традициями дружественной страны.

https://ria.ru/20250115/novyy_god-1842514776.html

китай

москва

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Приглашение Марии Захаровой на китайском языке для гостей из КНР Захарова на китайском языке пригласила гостей из КНР отпраздновать китайский Новый год в Москве 2025-01-16T18:05 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

китай, москва, россия, мария захарова, китайский новый год