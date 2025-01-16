Захарова назвала лицемерной обеспокоенность Австралии судьбой наемника
Захарова: озабоченность Австралии судьбой наемника лицемерна
© Пресс-служба МИД России
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Высказываемая австралийскими властями озабоченность судьбой гражданина страны, по информации СМИ, воевавшего за ВСУ и попавшего в плен, лицемерна с учетом поддержки Киева страной и рекрутирования граждан Австралии в украинские формирования, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В конце декабря 2024 года в соцсетях появилось видео, на котором австралийского наемника, представившегося 32-летним Оскаром Дженкинсом, допрашивают, как утверждает австралийский телеканал ABC, российские военные. По данным ТВ, австралиец воевал на стороне Украины и был взят в плен. Сообщения о смерти австралийского наемника появились на австралийском телеканале 7News, после чего власти Австралии обратились к Москве, а посол РФ в стране Алексей Павловский был вызван в австралийский МИД.
"Заявления главы МИД Австралии Пении Вонг о том, что они озабочены судьбой своих граждан, не соответствуют действительности. Они не озабочены судьбой своих граждан. Если бы австралийские власти были по-настоящему озабочены судьбой своего населения, они бы сделали все, чтобы население Австралии не рекрутировалось в ряды ВСУ. Но Австралия сделал ровно противоположное и дала зеленый свет на вербовку австралийцев... Сейчас австралийскому правительству, которое так бездумно поддерживает террористический киевский режим, делать вид, что они озабочены судьбой своих граждан, мне кажется, просто лицемерно", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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