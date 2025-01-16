https://ria.ru/20250116/zaharova-1994027838.html

Захарова назвала лицемерной обеспокоенность Австралии судьбой наемника

Захарова назвала лицемерной обеспокоенность Австралии судьбой наемника - РИА Новости, 16.01.2025

Захарова назвала лицемерной обеспокоенность Австралии судьбой наемника

Высказываемая австралийскими властями озабоченность судьбой гражданина страны, по информации СМИ, воевавшего за ВСУ и попавшего в плен, лицемерна с учетом... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T16:17:00+03:00

2025-01-16T16:17:00+03:00

2025-01-16T16:18:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Высказываемая австралийскими властями озабоченность судьбой гражданина страны, по информации СМИ, воевавшего за ВСУ и попавшего в плен, лицемерна с учетом поддержки Киева страной и рекрутирования граждан Австралии в украинские формирования, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В конце декабря 2024 года в соцсетях появилось видео, на котором австралийского наемника, представившегося 32-летним Оскаром Дженкинсом, допрашивают, как утверждает австралийский телеканал ABC, российские военные. По данным ТВ, австралиец воевал на стороне Украины и был взят в плен. Сообщения о смерти австралийского наемника появились на австралийском телеканале 7News, после чего власти Австралии обратились к Москве, а посол РФ в стране Алексей Павловский был вызван в австралийский МИД. "Заявления главы МИД Австралии Пении Вонг о том, что они озабочены судьбой своих граждан, не соответствуют действительности. Они не озабочены судьбой своих граждан. Если бы австралийские власти были по-настоящему озабочены судьбой своего населения, они бы сделали все, чтобы население Австралии не рекрутировалось в ряды ВСУ. Но Австралия сделал ровно противоположное и дала зеленый свет на вербовку австралийцев... Сейчас австралийскому правительству, которое так бездумно поддерживает террористический киевский режим, делать вид, что они озабочены судьбой своих граждан, мне кажется, просто лицемерно", - сказала Захарова на брифинге для СМИ. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20250115/peskov-1993830164.html

https://ria.ru/20241225/naemnik-1991289601.html

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в мире, австралия, россия, украина, мария захарова, алексей павловский, вооруженные силы украины