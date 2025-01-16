Рейтинг@Mail.ru
Захарова посоветовала жителям стран ЕС и НАТО учить русский язык - РИА Новости, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 16.01.2025 (обновлено: 14:41 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/zaharova-1994002463.html
Захарова посоветовала жителям стран ЕС и НАТО учить русский язык
Захарова посоветовала жителям стран ЕС и НАТО учить русский язык - РИА Новости, 16.01.2025
Захарова посоветовала жителям стран ЕС и НАТО учить русский язык
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией рекомендовала жителям стран Европейского союза и НАТО учить русский язык уже сейчас, поскольку это РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T14:22:00+03:00
2025-01-16T14:41:00+03:00
в мире
россия
мария захарова
марк рютте
нато
европарламент
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728467972_0:92:2995:1777_1920x0_80_0_0_82a13ce1a66e20313e7a77c667082c09.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией рекомендовала жителям стран Европейского союза и НАТО учить русский язык уже сейчас, поскольку это прекрасный язык. Ранее генсек НАТО Марк Рютте, выступая в Европарламенте, пригрозил депутатам российской угрозой. Он заявил, что, если европейцы не поддержат траты на оборону, то через несколько лет им придется учить русский язык. "Я, со своей стороны, хотела бы посоветовать есовцам и натовцам учить русский язык уже сейчас. Можно бесплатно, можно за проценты от ВВП своих стран, как хотите. Язык-то прекрасный!" - сказала Захарова на брифинге в четверг, комментируя заявления Рютте. Она напомнила, что русский язык является одним из официальных языков ООН, на нем написаны произведения, являющиеся неотъемлемой частью мировой художественной классики. "Не вижу повода его не учить", - подытожила представитель МИД.
https://ria.ru/20250115/evropa-1993712239.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728467972_357:129:2914:2047_1920x0_80_0_0_01c1c9715dd960b43417e2386e4b1f70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, мария захарова, марк рютте, нато, европарламент, оон
В мире, Россия, Мария Захарова, Марк Рютте, НАТО, Европарламент, ООН
Захарова посоветовала жителям стран ЕС и НАТО учить русский язык

Захарова иронично посоветовала жителям стран ЕС и НАТО учить русский уже сейчас

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией рекомендовала жителям стран Европейского союза и НАТО учить русский язык уже сейчас, поскольку это прекрасный язык.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте, выступая в Европарламенте, пригрозил депутатам российской угрозой. Он заявил, что, если европейцы не поддержат траты на оборону, то через несколько лет им придется учить русский язык.
«
"Я, со своей стороны, хотела бы посоветовать есовцам и натовцам учить русский язык уже сейчас. Можно бесплатно, можно за проценты от ВВП своих стран, как хотите. Язык-то прекрасный!" - сказала Захарова на брифинге в четверг, комментируя заявления Рютте.
Она напомнила, что русский язык является одним из официальных языков ООН, на нем написаны произведения, являющиеся неотъемлемой частью мировой художественной классики.
"Не вижу повода его не учить", - подытожила представитель МИД.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
"Учите русский язык": Европа получила свои "святые девяностые"
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияМария ЗахароваМарк РюттеНАТОЕвропарламентООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала