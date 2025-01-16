Захарова посоветовала жителям стран ЕС и НАТО учить русский язык
Захарова иронично посоветовала жителям стран ЕС и НАТО учить русский уже сейчас
© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией рекомендовала жителям стран Европейского союза и НАТО учить русский язык уже сейчас, поскольку это прекрасный язык.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте, выступая в Европарламенте, пригрозил депутатам российской угрозой. Он заявил, что, если европейцы не поддержат траты на оборону, то через несколько лет им придется учить русский язык.
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"Я, со своей стороны, хотела бы посоветовать есовцам и натовцам учить русский язык уже сейчас. Можно бесплатно, можно за проценты от ВВП своих стран, как хотите. Язык-то прекрасный!" - сказала Захарова на брифинге в четверг, комментируя заявления Рютте.
Она напомнила, что русский язык является одним из официальных языков ООН, на нем написаны произведения, являющиеся неотъемлемой частью мировой художественной классики.
"Не вижу повода его не учить", - подытожила представитель МИД.