https://ria.ru/20250116/zaharova-1994002463.html

Захарова посоветовала жителям стран ЕС и НАТО учить русский язык

Захарова посоветовала жителям стран ЕС и НАТО учить русский язык - РИА Новости, 16.01.2025

Захарова посоветовала жителям стран ЕС и НАТО учить русский язык

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией рекомендовала жителям стран Европейского союза и НАТО учить русский язык уже сейчас, поскольку это РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T14:22:00+03:00

2025-01-16T14:22:00+03:00

2025-01-16T14:41:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией рекомендовала жителям стран Европейского союза и НАТО учить русский язык уже сейчас, поскольку это прекрасный язык. Ранее генсек НАТО Марк Рютте, выступая в Европарламенте, пригрозил депутатам российской угрозой. Он заявил, что, если европейцы не поддержат траты на оборону, то через несколько лет им придется учить русский язык. "Я, со своей стороны, хотела бы посоветовать есовцам и натовцам учить русский язык уже сейчас. Можно бесплатно, можно за проценты от ВВП своих стран, как хотите. Язык-то прекрасный!" - сказала Захарова на брифинге в четверг, комментируя заявления Рютте. Она напомнила, что русский язык является одним из официальных языков ООН, на нем написаны произведения, являющиеся неотъемлемой частью мировой художественной классики. "Не вижу повода его не учить", - подытожила представитель МИД.

https://ria.ru/20250115/evropa-1993712239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, мария захарова, марк рютте, нато, европарламент, оон