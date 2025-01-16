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ВСУ потеряли танк в зоне действий группировки "Юг"
ВСУ потеряли танк в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 16.01.2025
ВСУ потеряли танк в зоне действий группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 260 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, сообщили... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T12:08:00+03:00
2025-01-16T12:08:00+03:00
2025-01-16T12:11:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 260 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям шести механизированных и двух штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Миньковка, Часов Яр, Алексеево-Дружковка, Константиновка, Срибное и Дачное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 260 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, пять пикапов и семь артиллерийских орудий, в том числе две 155-мм гаубицы М777 производства США.
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россия, вооруженные силы украины, краматорск, часов яр, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Краматорск, Часов Яр, Константиновка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли танк в зоне действий группировки "Юг"
ВСУ потеряли до 260 военных и танк в зоне действий группировки "Юг"