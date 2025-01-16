https://ria.ru/20250116/yug-1993980089.html

ВСУ потеряли танк в зоне действий группировки "Юг"

ВСУ потеряли танк в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 16.01.2025

ВСУ потеряли танк в зоне действий группировки "Юг"

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 260 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, сообщили... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T12:08:00+03:00

2025-01-16T12:08:00+03:00

2025-01-16T12:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

краматорск

часов яр

константиновка

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647413_0:0:3236:1821_1920x0_80_0_0_1b24b0f2556d251ac952f19bc3af75be.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 260 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям шести механизированных и двух штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Миньковка, Часов Яр, Алексеево-Дружковка, Константиновка, Срибное и Дачное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 260 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, пять пикапов и семь артиллерийских орудий, в том числе две 155-мм гаубицы М777 производства США.

https://ria.ru/20250116/plennyy-1993848063.html

россия

краматорск

часов яр

константиновка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, краматорск, часов яр, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф)