У берегов Ялты обнаружили небольшое пятно мазута
У берегов Ялты обнаружили и ликвидировали небольшое пятно мазута
© Фото : Минтранс РоссииЛиквидация последствий разлива мазута с танкера "Волгонефть-239"
© Фото : Минтранс России
Ликвидация последствий разлива мазута с танкера "Волгонефть-239"
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Небольшое пятно нефтепродуктов обнаружено и ликвидировано у берегов Ялты, сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что мониторинг не показывает наличия крупных пятен мазута на побережье и у берегов полуострова, фиксируются лишь выбросы небольших фрагментов, которые должны ликвидировать в течение суток.
"По результатам мониторинга в городском округе Ялта выявлен 1 факт обнаружения нефтепродуктов (80 кв.м в акватории) и подтверждено наличие 1 факта мазута на о. Тузла (2,55 км)", - написала Шевцова вчера поздно вечером в своем Telegram-канале.
По ее словам, обнаруженное пятно в акватории ликвидировано, также очищено 650 метров береговой линии на острове Тузла.
Шевцова подчеркнула, что мониторинг прибрежной зоны, а также акватории Черного моря продолжается. За минувшие сутки собрано 9 тонн загрязненного грунта и песка, спасли 81 птицу.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.