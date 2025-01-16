https://ria.ru/20250116/yalta-1993967166.html

У берегов Ялты обнаружили небольшое пятно мазута

У берегов Ялты обнаружили небольшое пятно мазута - РИА Новости, 16.01.2025

У берегов Ялты обнаружили небольшое пятно мазута

Небольшое пятно нефтепродуктов обнаружено и ликвидировано у берегов Ялты, сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T10:47:00+03:00

2025-01-16T10:47:00+03:00

2025-01-16T10:47:00+03:00

происшествия

ялта

черное море

керченский пролив

сергей аксенов (политик)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Небольшое пятно нефтепродуктов обнаружено и ликвидировано у берегов Ялты, сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что мониторинг не показывает наличия крупных пятен мазута на побережье и у берегов полуострова, фиксируются лишь выбросы небольших фрагментов, которые должны ликвидировать в течение суток. "По результатам мониторинга в городском округе Ялта выявлен 1 факт обнаружения нефтепродуктов (80 кв.м в акватории) и подтверждено наличие 1 факта мазута на о. Тузла (2,55 км)", - написала Шевцова вчера поздно вечером в своем Telegram-канале. По ее словам, обнаруженное пятно в акватории ликвидировано, также очищено 650 метров береговой линии на острове Тузла. Шевцова подчеркнула, что мониторинг прибрежной зоны, а также акватории Черного моря продолжается. За минувшие сутки собрано 9 тонн загрязненного грунта и песка, спасли 81 птицу. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

https://ria.ru/20250115/anapa-1993872555.html

https://ria.ru/20250115/delfiny-1993929344.html

https://ria.ru/20250116/vtorsyre-1993935626.html

ялта

черное море

керченский пролив

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происшествия, ялта, черное море, керченский пролив, сергей аксенов (политик), крушение двух танкеров в керченском проливе