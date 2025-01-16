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В Минске заявили, что не позволят превратить выборы президента в шоу
В Минске заявили, что не позволят превратить выборы президента в шоу - РИА Новости, 16.01.2025
В Минске заявили, что не позволят превратить выборы президента в шоу
Белоруссия не позволит превратить выборы президента в комедийное шоу, как в США, заявил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович в... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T09:29:00+03:00
2025-01-16T09:29:00+03:00
2025-01-16T09:29:00+03:00
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александр вольфович
выборы президента белоруссии — 2025
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МИНСК, 16 янв – РИА Новости. Белоруссия не позволит превратить выборы президента в комедийное шоу, как в США, заявил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович в интервью госизданию "СБ. Беларусь сегодня". Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января. "...Мы не позволим превратить их (выборы главы государства - ред.) в комедийное шоу, как в США и других европейских странах", - сказал Вольфович. Он также отметил, что в Белоруссии обеспечена реализация конституции и избирательного законодательства, свободы слова. "Пожалуй, соглашусь с зарубежными оппонентами: Беларусь — не демократичная страна в том понимании демократии, которое они в нее вкладывают. Мы не хотим той демократии, которая есть на Западе. Она не гарантирует безопасность народу. Мы всегда серьезно относимся ко всем мероприятиям, проходящим в стране", - отметил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, сша, минск, александр вольфович, выборы президента белоруссии — 2025
В мире, Белоруссия, США, Минск, Александр Вольфович, Выборы президента Белоруссии — 2025
В Минске заявили, что не позволят превратить выборы президента в шоу
СБ Белоруссии заявил, что не позволит превратить выборы в комедийное шоу