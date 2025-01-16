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В Минске заявили, что не позволят превратить выборы президента в шоу - РИА Новости, 16.01.2025
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09:29 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/vybory-1993955723.html
В Минске заявили, что не позволят превратить выборы президента в шоу
В Минске заявили, что не позволят превратить выборы президента в шоу - РИА Новости, 16.01.2025
В Минске заявили, что не позволят превратить выборы президента в шоу
Белоруссия не позволит превратить выборы президента в комедийное шоу, как в США, заявил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович в... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T09:29:00+03:00
2025-01-16T09:29:00+03:00
в мире
белоруссия
сша
минск
александр вольфович
выборы президента белоруссии — 2025
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МИНСК, 16 янв – РИА Новости. Белоруссия не позволит превратить выборы президента в комедийное шоу, как в США, заявил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович в интервью госизданию "СБ. Беларусь сегодня". Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января. "...Мы не позволим превратить их (выборы главы государства - ред.) в комедийное шоу, как в США и других европейских странах", - сказал Вольфович. Он также отметил, что в Белоруссии обеспечена реализация конституции и избирательного законодательства, свободы слова. "Пожалуй, соглашусь с зарубежными оппонентами: Беларусь — не демократичная страна в том понимании демократии, которое они в нее вкладывают. Мы не хотим той демократии, которая есть на Западе. Она не гарантирует безопасность народу. Мы всегда серьезно относимся ко всем мероприятиям, проходящим в стране", - отметил он.
https://ria.ru/20250116/belorussija-1993952344.html
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в мире, белоруссия, сша, минск, александр вольфович, выборы президента белоруссии — 2025
В мире, Белоруссия, США, Минск, Александр Вольфович, Выборы президента Белоруссии — 2025
В Минске заявили, что не позволят превратить выборы президента в шоу

СБ Белоруссии заявил, что не позволит превратить выборы в комедийное шоу

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЛюди голосуют на выборах в Белоруссии
Люди голосуют на выборах в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
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Люди голосуют на выборах в Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 16 янв – РИА Новости. Белоруссия не позволит превратить выборы президента в комедийное шоу, как в США, заявил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович в интервью госизданию "СБ. Беларусь сегодня".
Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января.
«
"...Мы не позволим превратить их (выборы главы государства - ред.) в комедийное шоу, как в США и других европейских странах", - сказал Вольфович.
Он также отметил, что в Белоруссии обеспечена реализация конституции и избирательного законодательства, свободы слова. "Пожалуй, соглашусь с зарубежными оппонентами: Беларусь — не демократичная страна в том понимании демократии, которое они в нее вкладывают. Мы не хотим той демократии, которая есть на Западе. Она не гарантирует безопасность народу. Мы всегда серьезно относимся ко всем мероприятиям, проходящим в стране", - отметил он.
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В миреБелоруссияСШАМинскАлександр ВольфовичВыборы президента Белоруссии — 2025
 
 
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