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В Минске заявили, что не позволят превратить выборы президента в шоу

В Минске заявили, что не позволят превратить выборы президента в шоу - РИА Новости, 16.01.2025

В Минске заявили, что не позволят превратить выборы президента в шоу

Белоруссия не позволит превратить выборы президента в комедийное шоу, как в США, заявил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович в... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T09:29:00+03:00

2025-01-16T09:29:00+03:00

2025-01-16T09:29:00+03:00

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александр вольфович

выборы президента белоруссии — 2025

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МИНСК, 16 янв – РИА Новости. Белоруссия не позволит превратить выборы президента в комедийное шоу, как в США, заявил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович в интервью госизданию "СБ. Беларусь сегодня". Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января. "...Мы не позволим превратить их (выборы главы государства - ред.) в комедийное шоу, как в США и других европейских странах", - сказал Вольфович. Он также отметил, что в Белоруссии обеспечена реализация конституции и избирательного законодательства, свободы слова. "Пожалуй, соглашусь с зарубежными оппонентами: Беларусь — не демократичная страна в том понимании демократии, которое они в нее вкладывают. Мы не хотим той демократии, которая есть на Западе. Она не гарантирует безопасность народу. Мы всегда серьезно относимся ко всем мероприятиям, проходящим в стране", - отметил он.

https://ria.ru/20250116/belorussija-1993952344.html

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Варвара Скокшина

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