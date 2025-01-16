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ВТБ заявил о рекордном спросе на депозиты в декабре 2024 года

ВТБ заявил о рекордном спросе на депозиты в декабре 2024 года - РИА Новости, 16.01.2025

ВТБ заявил о рекордном спросе на депозиты в декабре 2024 года

Объем средств физических лиц в ВТБ за последний месяц 2024 года вырос на 895 млрд рублей, рассказали в пресс-службе банка. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T10:34:00+03:00

2025-01-16T10:34:00+03:00

2025-01-16T11:00:00+03:00

экономика

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Объем средств физических лиц в ВТБ за последний месяц 2024 года вырос на 895 млрд рублей, рассказали в пресс-службе банка. "Декабрь 2024 года показал абсолютный рекорд по привлечению средств населения для ВТБ. Портфель классических розничных сбережений банка в этом месяце увеличился на рекордные 895 миллиардов рублей, рост по отношению к ноябрю составил 9,2%, а по сравнению с декабрем 2023 года – в полтора раза", — говорится в сообщении.При этом портфель классических пассивов розничных клиентов банка за прошлый год вырос на 54 процента, таким образом составив 10,6 трлн рублей, а портфель рублевых сбережений в кредитной организации за тот же период — на 60 процентов, составив 9,9 трлн рублей. "В прошлом году мы поставили рекорд по привлечению средств розничных клиентов. Наш портфель увеличился в полтора раза. Это вдвое выше динамики всего рынка, который, скорее всего, даже обгонит прогнозные показатели и перешагнет ожидаемые ранее 26% прироста", — прокомментировал заместитель президента — председателя правления банка Георгий Горшков, чьи слова приводятся в сообщении. Предполагается, что в 2025 году уровень спроса на накопительные продукты останется тем же, добавил он.В ВТБ также заявили о планах по увеличению портфеля сбережений физлиц до 13,3 трлн рублей в наступившем году. При этом, 12,5 трлн из них составят пассивы в нацвалюте.

https://ria.ru/20241226/vtb-1991385172.html

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экономика