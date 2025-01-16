ВСУ за сутки более 40 раз атаковали Белгородскую область
Гладков: ВСУ более 40 раз за сутки атаковали Белгородскую область беспилотниками
Осколки снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 16 янв - РИА Новости. Украинские военные за минувшие сутки более 40 раз атаковали территорию Белгородской области беспилотниками, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 28 населенных пунктов в девяти районах области подверглись ударам со стороны Украины. Было выпущено 89 боеприпасов и совершены атаки 42 беспилотниками. За отчетный период различные разрушения выявлены в четырех частных домовладениях, коммерческом объекте, нежилом здании, автомобиле, также поврежден ангар предприятия.
"В Борисовском районе село Стригуны атаковано одним беспилотником… Над Валуйским муниципальным округом системой ПВО сбиты два БПЛА… Вейделевский район подвергся атаке одного беспилотника", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе семь населенных пунктов подверглись обстрелам 11 снарядами и атакам с помощью семи беспилотников. В Волоконовском районе шести населенным пунктам выпущены 24 боеприпаса, а также системой ПВО были сбиты восемь беспилотников. В Грайворонском округе три села подверглись обстрелам 13 снарядами. Над Красногвардейским районом системой ПВО сбиты шесть беспилотников.
"В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Староселье в ходе 8 обстрелов выпущено 36 боеприпасов и нанесены удары с помощью 12 беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе по сёлам Маломихайловка, Сурково, Терновое, а также хуторам Марьино и Мухин в ходе одного обстрела выпущено 5 боеприпасов и совершены атаки с помощью 5 беспилотников", - добавил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.