https://ria.ru/20250116/vsu-1993959174.html
ВСУ за сутки 34 раза обстреляли Херсонскую область
ВСУ за сутки 34 раза обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 16.01.2025
ВСУ за сутки 34 раза обстреляли Херсонскую область
Украинская армия за сутки нанесла 34 артиллерийских удара по левому берегу Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 8 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T09:59:00+03:00
2025-01-16T09:59:00+03:00
2025-01-16T09:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
ГЕНИЧЕСК, 16 янв - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 34 артиллерийских удара по левому берегу Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 8 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. Еще 15 обстрелов со стороны ВСУ было зафиксировано ночью. Всего за сутки под огонь попали 8 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Каховка, Юбилейное, Горностаевка, Алешки, Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка.
https://ria.ru/20250116/plennyy-1993846990.html
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки 34 раза обстреляли Херсонскую область
ВСУ за сутки нанесли 34 артудара по левому берегу Днепра в Херсонской области