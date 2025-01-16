https://ria.ru/20250116/vsu-1993959174.html

ВСУ за сутки 34 раза обстреляли Херсонскую область

ВСУ за сутки 34 раза обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 16.01.2025

ВСУ за сутки 34 раза обстреляли Херсонскую область

Украинская армия за сутки нанесла 34 артиллерийских удара по левому берегу Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 8 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T09:59:00+03:00

2025-01-16T09:59:00+03:00

2025-01-16T09:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 16 янв - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 34 артиллерийских удара по левому берегу Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 8 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. Еще 15 обстрелов со стороны ВСУ было зафиксировано ночью. Всего за сутки под огонь попали 8 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Каховка, Юбилейное, Горностаевка, Алешки, Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка.

https://ria.ru/20250116/plennyy-1993846990.html

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

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днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины