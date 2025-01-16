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Пленный рассказал о готовности бойцов ВСУ убивать сотрудников военкоматов - РИА Новости, 16.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:51 16.01.2025 (обновлено: 08:35 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/vsu-1993941428.html
Пленный рассказал о готовности бойцов ВСУ убивать сотрудников военкоматов
Пленный рассказал о готовности бойцов ВСУ убивать сотрудников военкоматов - РИА Новости, 16.01.2025
Пленный рассказал о готовности бойцов ВСУ убивать сотрудников военкоматов
Боевики ВСУ, воюющие на Донбассе, намерены после окончания боевых действий ликвидировать сотрудников украинских военкоматов, рассказал РИА Новости один из... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T04:51:00+03:00
2025-01-16T08:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
донбасс
сша
джейк салливан
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Боевики ВСУ, воюющие на Донбассе, намерены после окончания боевых действий ликвидировать сотрудников украинских военкоматов, рассказал РИА Новости один из пленных. Набор в ряды ВСУ проходит на Украине с массовыми нарушениями. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. "Говорят, что после войны их всех будут валить нафиг. Мочить будут конкретно. Все говорят об этом: будут они валяться там по обочинам с глотками перерезанными, с башками пробитыми, это стопроцентно", - сказал пленный, добавив, что и сам планировал взять с позиций "пару гранат". Помимо нарушений во время мобилизации, резонанс на Украине вызвало обсуждение снижения мобилизационного возраста с подачи Запада. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что на Украине, в конечном счете, предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
https://ria.ru/20250115/plennyj-1993798987.html
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украина
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Боевики ВСУ намерены после окончания боевых действий убивать сотрудников военкоматов
"Будут они валяться там по обочинам с глотками перерезанными" Боевики ВСУ, воюющие в Донбассе, намерены после окончания боевых действий убивать сотрудников украинских военкоматов, рассказал РИА Новости пленный.
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украина, донбасс, сша, джейк салливан, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донбасс, США, Джейк Салливан, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал о готовности бойцов ВСУ убивать сотрудников военкоматов

Украинский пленный: бойцы ВСУ готовы убивать сотрудников военкоматов

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Боевики ВСУ, воюющие на Донбассе, намерены после окончания боевых действий ликвидировать сотрудников украинских военкоматов, рассказал РИА Новости один из пленных.
Набор в ряды ВСУ проходит на Украине с массовыми нарушениями. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
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"Говорят, что после войны их всех будут валить нафиг. Мочить будут конкретно. Все говорят об этом: будут они валяться там по обочинам с глотками перерезанными, с башками пробитыми, это стопроцентно", - сказал пленный, добавив, что и сам планировал взять с позиций "пару гранат".
Помимо нарушений во время мобилизации, резонанс на Украине вызвало обсуждение снижения мобилизационного возраста с подачи Запада. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что на Украине, в конечном счете, предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
Украинский пленный о возможном восстании в ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонбассСШАДжейк СалливанВооруженные силы Украины
 
 
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