https://ria.ru/20250116/vsu-1993941428.html

Пленный рассказал о готовности бойцов ВСУ убивать сотрудников военкоматов

Пленный рассказал о готовности бойцов ВСУ убивать сотрудников военкоматов - РИА Новости, 16.01.2025

Пленный рассказал о готовности бойцов ВСУ убивать сотрудников военкоматов

Боевики ВСУ, воюющие на Донбассе, намерены после окончания боевых действий ликвидировать сотрудников украинских военкоматов, рассказал РИА Новости один из... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T04:51:00+03:00

2025-01-16T04:51:00+03:00

2025-01-16T08:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

донбасс

сша

джейк салливан

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993951151_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4fe7b0cdfe2c0fa3accbc576476034c7.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Боевики ВСУ, воюющие на Донбассе, намерены после окончания боевых действий ликвидировать сотрудников украинских военкоматов, рассказал РИА Новости один из пленных. Набор в ряды ВСУ проходит на Украине с массовыми нарушениями. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. "Говорят, что после войны их всех будут валить нафиг. Мочить будут конкретно. Все говорят об этом: будут они валяться там по обочинам с глотками перерезанными, с башками пробитыми, это стопроцентно", - сказал пленный, добавив, что и сам планировал взять с позиций "пару гранат". Помимо нарушений во время мобилизации, резонанс на Украине вызвало обсуждение снижения мобилизационного возраста с подачи Запада. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что на Украине, в конечном счете, предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.

https://ria.ru/20250115/plennyj-1993798987.html

https://ria.ru/20250114/plennyj-1993573708.html

украина

донбасс

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Боевики ВСУ намерены после окончания боевых действий убивать сотрудников военкоматов "Будут они валяться там по обочинам с глотками перерезанными" Боевики ВСУ, воюющие в Донбассе, намерены после окончания боевых действий убивать сотрудников украинских военкоматов, рассказал РИА Новости пленный. 2025-01-16T04:51 true PT0M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, донбасс, сша, джейк салливан, вооруженные силы украины