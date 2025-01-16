https://ria.ru/20250116/vrach-1993972844.html
В Челябинске уволили врача, находившегося пьяным на рабочем месте
В Челябинске уволили врача, находившегося пьяным на рабочем месте - РИА Новости, 16.01.2025
В Челябинске уволили врача, находившегося пьяным на рабочем месте
Врач-травматолог, находившийся в нетрезвом состоянии на рабочем месте в горбольнице Коркино Челябинской области, уволен, сообщила в четверг пресс-служба... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T11:20:00+03:00
2025-01-16T11:20:00+03:00
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 янв – РИА Новости. Врач-травматолог, находившийся в нетрезвом состоянии на рабочем месте в горбольнице Коркино Челябинской области, уволен, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона. Ранее местный телеканал в своем Telegram-канале разместил видео из больницы, где посетители показали нетрезвого мужчину-врача. Жена одного из пациентов сообщила, что ее мужа должны были прооперировать, но операция не состоялась. Минздрав региона сообщил, что доктор, находящийся в состоянии, не позволяющем выполнять свои трудовые обязанности, отстранен от работы. "В связи с последними событиями в городской клинической больнице №1 города Коркино врач-травматолог данного медицинского учреждения был уволен. Министерство здравоохранения Челябинской области инициировало проведение проверки в отношении руководства медучреждения", - говорится в сообщении. Минздрав отмечает, что в составе хирургической службы больницы работает еще один травматолог и 7 врачей-хирургов. Экстренная, неотложная и плановая хирургическая медицинская помощь жителям Коркинского городского округа продолжает оказываться в полном объёме, поясняется в сообщении. В случае необходимости пациенты маршрутизируются в горбольницу №9 Челябинска и областную клиническую больницу, добавляется в сообщении. Также имеется круглосуточная возможность проведения телемедицинских консультаций и оказывается помощь выездных бригад по линии санавиации, сообщает пресс-служба. Как сообщал пресс-центр прокуратуры региона, прокуратура города Коркино организовала проверку по публикации СМИ о нарушении прав пациента медучреждения в связи с нахождением врача в нетрезвом состоянии при осуществлении трудовой деятельности.
https://ria.ru/20240425/bolnitsa-1942202140.html
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происшествия, коркино, челябинская область, челябинск
Происшествия, Коркино, Челябинская область, Челябинск
В Челябинске уволили врача, находившегося пьяным на рабочем месте
В Челябинской области уволили травматолога, находившегося на работе пьяным
ЧЕЛЯБИНСК, 16 янв – РИА Новости. Врач-травматолог, находившийся в нетрезвом состоянии на рабочем месте в горбольнице Коркино Челябинской области, уволен, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.
Ранее местный телеканал в своем Telegram-канале разместил видео из больницы, где посетители показали нетрезвого мужчину-врача. Жена одного из пациентов сообщила, что ее мужа должны были прооперировать, но операция не состоялась. Минздрав региона сообщил, что доктор, находящийся в состоянии, не позволяющем выполнять свои трудовые обязанности, отстранен от работы.
"В связи с последними событиями в городской клинической больнице №1 города Коркино
врач-травматолог данного медицинского учреждения был уволен. Министерство здравоохранения Челябинской области
инициировало проведение проверки в отношении руководства медучреждения", - говорится в сообщении.
Минздрав отмечает, что в составе хирургической службы больницы работает еще один травматолог и 7 врачей-хирургов.
Экстренная, неотложная и плановая хирургическая медицинская помощь жителям Коркинского городского округа продолжает оказываться в полном объёме, поясняется в сообщении.
В случае необходимости пациенты маршрутизируются в горбольницу №9 Челябинска
и областную клиническую больницу, добавляется в сообщении. Также имеется круглосуточная возможность проведения телемедицинских консультаций и оказывается помощь выездных бригад по линии санавиации, сообщает пресс-служба.
Как сообщал пресс-центр прокуратуры региона, прокуратура города Коркино организовала проверку по публикации СМИ о нарушении прав пациента медучреждения в связи с нахождением врача в нетрезвом состоянии при осуществлении трудовой деятельности.