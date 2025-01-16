https://ria.ru/20250116/votum-1994076229.html

Первый вотум недоверия премьеру Франции Байру не приняли

Первый вотум недоверия премьеру Франции Байру не приняли - РИА Новости, 16.01.2025

Первый вотум недоверия премьеру Франции Байру не приняли

Первый вотум недоверия от оппозиции левых премьер-министру Франции Франсуа Байру не принят, следует из трансляции заседания Нацсобрания. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T20:13:00+03:00

2025-01-16T20:13:00+03:00

2025-01-16T20:24:00+03:00

в мире

франция

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эммануэль макрон

мишель барнье

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ПАРИЖ, 16 янв – РИА Новости. Первый вотум недоверия от оппозиции левых премьер-министру Франции Франсуа Байру не принят, следует из трансляции заседания Нацсобрания."Резолюция о недоверии премьер-министру: за - 131. Необходимое большинство в 289 голосов не достигнуто, вотум не принят", - заявила председатель нижней палаты парламента Яэль-Брон Пиве. Трансляция ведется на официальном сайте госоргана.Так, правая фракция Марин Ле Пен "Национальное объединение" и социалисты отказались проголосовать за отставку премьера.Лидер социалистов Оливье Фор при этом отметил, что, если премьер не организует новое голосование по пенсионной реформе в парламенте, его фракция поддержит следующий вотум недоверия.Но даже при поддержке социалистов у всего блока левых "Новый народный фронт" (215 депутатов) без фракции Марин Ле Пен (124 депутата) недостаточно голосов для его проведения.О выдвижении резолюции о недоверии премьеру сообщила лидер партии "Непокорившаяся Франция" в парламенте Франции Матильда Пано во вторник после того, как Байру выступил в парламенте со своей политической декларацией.Левые не согласны с тем, что президент Эммануэль Макрон отказался назначать премьером выходца из их блока, несмотря на то, что "Новый народный фронт" получил наибольшее число мест в парламенте по итогам выборов в июле.Предшественник Байру Мишель Барнье и его правительство были отправлены в отставку в начале декабря вотумом недоверия левой и правой оппозиции – впервые с 1962 года. Этот кабмин проработал всего три месяца, а его отставка оставила страну без бюджета на 2025 год.Следующим испытанием Байру станет презентация законопроекта о бюджете страны. Этот текст, который должен быть подготовлен в ближайшие недели, станет решающим для оппозиции, включая наиболее многочисленную фракцию правого "Национального объединения" Марин Ле Пен, которая может выдвинуть новый вотум недоверия премьеру.

https://ria.ru/20250109/frantsiya-1992917330.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, франсуа байру, эммануэль макрон, мишель барнье