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Группировка "Восток" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 16.01.2025
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12:09 16.01.2025 (обновлено: 12:13 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/vostok-1993980322.html
Группировка "Восток" улучшила тактическое положение
Группировка "Восток" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 16.01.2025
Группировка "Восток" улучшила тактическое положение
Киев за сутки лишился до 240 военнослужащих, танка и САУ Panzerhaubitze 2000 в зоне российской группировки войск "Восток", сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T12:09:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
киев
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министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Киев за сутки лишился до 240 военнослужащих, танка и САУ Panzerhaubitze 2000 в зоне российской группировки войск "Восток", сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Алексеевка, Времевка, Новоселка Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, танк, бронетранспортер Stryker производства США, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20250116/infrastruktura-1993932682.html
россия
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россия, вооруженные силы украины, киев, алексеевка, министерство обороны рф (минобороны рф), сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Киев, Алексеевка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США
Группировка "Восток" улучшила тактическое положение

Группировка "Восток" улучшила тактическое положение и поразила ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Киев за сутки лишился до 240 военнослужащих, танка и САУ Panzerhaubitze 2000 в зоне российской группировки войск "Восток", сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Алексеевка, Времевка, Новоселка Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, танк, бронетранспортер Stryker производства США, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныКиевАлексеевкаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)США
 
 
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