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Группировка "Восток" улучшила тактическое положение

Группировка "Восток" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 16.01.2025

Группировка "Восток" улучшила тактическое положение

Киев за сутки лишился до 240 военнослужащих, танка и САУ Panzerhaubitze 2000 в зоне российской группировки войск "Восток", сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T12:09:00+03:00

2025-01-16T12:09:00+03:00

2025-01-16T12:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

киев

алексеевка

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Киев за сутки лишился до 240 военнослужащих, танка и САУ Panzerhaubitze 2000 в зоне российской группировки войск "Восток", сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Алексеевка, Времевка, Новоселка Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, танк, бронетранспортер Stryker производства США, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

https://ria.ru/20250116/infrastruktura-1993932682.html

россия

киев

алексеевка

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россия, вооруженные силы украины, киев, алексеевка, министерство обороны рф (минобороны рф), сша