Очистные сооружения под Солнечногорском запустят весной
Очистные сооружения под Солнечногорском запустят весной после реконструкции
© Фото : Правительство Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьево во время посещения очистных сооружений в деревне Осипово под Солнечногорском
© Фото : Правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьево во время посещения очистных сооружений в деревне Осипово под Солнечногорском
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Очистные сооружения в деревне Осипово под Солнечногорском запустят весной текущего года после реконструкции, на текущий момент работы завершены на 80%, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
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"Продолжаем реконструкцию очистных сооружений в деревне Осипово под Солнечногорском. Работы по президентскому нацпроекту "Экологическое благополучие" (проект "Оздоровление Волги") мы начали в 2022 году. Сейчас очистные готовы на 80%, запустим их весной. Так мы улучшим качество воды для 65 тысяч человек", - сообщил Воробьев.
По словам губернатора, в течение двух лет планируется завершить реконструкцию 16 очистных с охватом 800 тысяч человек. В этом году планируется ввод сооружения в Лыткарино, деревне Тимохово Богородского округа, Молодежном и Коломне, в 2026 году - в Серпухове, Сергиевом Посаде, Дубне, Кашире, Чехове, Коломне, Наро-Фоминском, Можайском и Одинцовском округах.
"Президент поставил задачу в три раза снизить долю неочищенных сточных вод, которые попадают в Волгу. Для этого мы с 2018 года модернизировали 16 очистных сооружений и улучшили качество воды для 1,4 миллионов человек. В 2025-2027 годах начнем работы на 22 объектах с охватом 600 тысяч человек. Также вместе с Минстроем РФ планируем начать модернизацию малых очистных, которые обслуживают населенные пункты в Егорьевске, Истре, Зарайске, Можайске и Сергиевом Посаде", - добавил Воробьев.