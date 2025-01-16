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Очистные сооружения под Солнечногорском запустят весной - РИА Новости, 16.01.2025
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Новости Подмосковья
 
14:12 16.01.2025 (обновлено: 16:33 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/vorobev-1994001191.html
Очистные сооружения под Солнечногорском запустят весной
Очистные сооружения под Солнечногорском запустят весной - РИА Новости, 16.01.2025
Очистные сооружения под Солнечногорском запустят весной
Очистные сооружения в деревне Осипово под Солнечногорском запустят весной текущего года после реконструкции, на текущий момент работы завершены на 80%, сообщил... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T14:12:00+03:00
2025-01-16T16:33:00+03:00
новости подмосковья
коломна
московская область (подмосковье)
лыткарино
андрей воробьев
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Очистные сооружения в деревне Осипово под Солнечногорском запустят весной текущего года после реконструкции, на текущий момент работы завершены на 80%, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. "Продолжаем реконструкцию очистных сооружений в деревне Осипово под Солнечногорском. Работы по президентскому нацпроекту "Экологическое благополучие" (проект "Оздоровление Волги") мы начали в 2022 году. Сейчас очистные готовы на 80%, запустим их весной. Так мы улучшим качество воды для 65 тысяч человек", - сообщил Воробьев. По словам губернатора, в течение двух лет планируется завершить реконструкцию 16 очистных с охватом 800 тысяч человек. В этом году планируется ввод сооружения в Лыткарино, деревне Тимохово Богородского округа, Молодежном и Коломне, в 2026 году - в Серпухове, Сергиевом Посаде, Дубне, Кашире, Чехове, Коломне, Наро-Фоминском, Можайском и Одинцовском округах. "Президент поставил задачу в три раза снизить долю неочищенных сточных вод, которые попадают в Волгу. Для этого мы с 2018 года модернизировали 16 очистных сооружений и улучшили качество воды для 1,4 миллионов человек. В 2025-2027 годах начнем работы на 22 объектах с охватом 600 тысяч человек. Также вместе с Минстроем РФ планируем начать модернизацию малых очистных, которые обслуживают населенные пункты в Егорьевске, Истре, Зарайске, Можайске и Сергиевом Посаде", - добавил Воробьев.
https://ria.ru/20250115/biznes-1993904201.html
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московская область (подмосковье)
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коломна, московская область (подмосковье), лыткарино, андрей воробьев, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Новости Подмосковья, Коломна, Московская область (Подмосковье), Лыткарино, Андрей Воробьев, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Очистные сооружения под Солнечногорском запустят весной

Очистные сооружения под Солнечногорском запустят весной после реконструкции

© Фото : Правительство Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьево во время посещения очистных сооружений в деревне Осипово под Солнечногорском
Губернатор Московской области Андрей Воробьево во время посещения очистных сооружений в деревне Осипово под Солнечногорском - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Фото : Правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьево во время посещения очистных сооружений в деревне Осипово под Солнечногорском
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Очистные сооружения в деревне Осипово под Солнечногорском запустят весной текущего года после реконструкции, на текущий момент работы завершены на 80%, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
«
"Продолжаем реконструкцию очистных сооружений в деревне Осипово под Солнечногорском. Работы по президентскому нацпроекту "Экологическое благополучие" (проект "Оздоровление Волги") мы начали в 2022 году. Сейчас очистные готовы на 80%, запустим их весной. Так мы улучшим качество воды для 65 тысяч человек", - сообщил Воробьев.
По словам губернатора, в течение двух лет планируется завершить реконструкцию 16 очистных с охватом 800 тысяч человек. В этом году планируется ввод сооружения в Лыткарино, деревне Тимохово Богородского округа, Молодежном и Коломне, в 2026 году - в Серпухове, Сергиевом Посаде, Дубне, Кашире, Чехове, Коломне, Наро-Фоминском, Можайском и Одинцовском округах.
"Президент поставил задачу в три раза снизить долю неочищенных сточных вод, которые попадают в Волгу. Для этого мы с 2018 года модернизировали 16 очистных сооружений и улучшили качество воды для 1,4 миллионов человек. В 2025-2027 годах начнем работы на 22 объектах с охватом 600 тысяч человек. Также вместе с Минстроем РФ планируем начать модернизацию малых очистных, которые обслуживают населенные пункты в Егорьевске, Истре, Зарайске, Можайске и Сергиевом Посаде", - добавил Воробьев.
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Новости ПодмосковьяКоломнаМосковская область (Подмосковье)ЛыткариноАндрей ВоробьевМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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