https://ria.ru/20250116/vorobev-1994001191.html

Очистные сооружения под Солнечногорском запустят весной

Очистные сооружения под Солнечногорском запустят весной - РИА Новости, 16.01.2025

Очистные сооружения под Солнечногорском запустят весной

Очистные сооружения в деревне Осипово под Солнечногорском запустят весной текущего года после реконструкции, на текущий момент работы завершены на 80%, сообщил... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T14:12:00+03:00

2025-01-16T14:12:00+03:00

2025-01-16T16:33:00+03:00

новости подмосковья

коломна

московская область (подмосковье)

лыткарино

андрей воробьев

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Очистные сооружения в деревне Осипово под Солнечногорском запустят весной текущего года после реконструкции, на текущий момент работы завершены на 80%, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. "Продолжаем реконструкцию очистных сооружений в деревне Осипово под Солнечногорском. Работы по президентскому нацпроекту "Экологическое благополучие" (проект "Оздоровление Волги") мы начали в 2022 году. Сейчас очистные готовы на 80%, запустим их весной. Так мы улучшим качество воды для 65 тысяч человек", - сообщил Воробьев. По словам губернатора, в течение двух лет планируется завершить реконструкцию 16 очистных с охватом 800 тысяч человек. В этом году планируется ввод сооружения в Лыткарино, деревне Тимохово Богородского округа, Молодежном и Коломне, в 2026 году - в Серпухове, Сергиевом Посаде, Дубне, Кашире, Чехове, Коломне, Наро-Фоминском, Можайском и Одинцовском округах. "Президент поставил задачу в три раза снизить долю неочищенных сточных вод, которые попадают в Волгу. Для этого мы с 2018 года модернизировали 16 очистных сооружений и улучшили качество воды для 1,4 миллионов человек. В 2025-2027 годах начнем работы на 22 объектах с охватом 600 тысяч человек. Также вместе с Минстроем РФ планируем начать модернизацию малых очистных, которые обслуживают населенные пункты в Егорьевске, Истре, Зарайске, Можайске и Сергиевом Посаде", - добавил Воробьев.

https://ria.ru/20250115/biznes-1993904201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

коломна, московская область (подмосковье), лыткарино, андрей воробьев, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)