https://ria.ru/20250116/vojska-1994010772.html

Российские войска начали бои на окраинах Времевки, заявил Рогов

Российские войска начали бои на окраинах Времевки, заявил Рогов - РИА Новости, 16.01.2025

Российские войска начали бои на окраинах Времевки, заявил Рогов

Российские войска вошли на окраины Времевки запорожской линии фронта, начались бои за освобождение села, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T15:04:00+03:00

2025-01-16T15:04:00+03:00

2025-01-16T15:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Российские войска вошли на окраины Времевки запорожской линии фронта, начались бои за освобождение села, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска вошли на южные окраины Времевки. Начались бои", - сказал Рогов. Агломерация Нескучного, Времевки и Великой Новосёлки расположена на стыке границ ДНР и Запорожской области и является стратегически важным узлом обороны и логистики для ВСУ, который постепенно переходит под контроль российских подразделений. Об освобождении Нескучного Минобороны РФ сообщило 14 января.

https://ria.ru/20250116/bloomberg-1993988487.html

россия

донецкая народная республика

запорожская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины