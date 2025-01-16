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Российские войска начали бои на окраинах Времевки, заявил Рогов - РИА Новости, 16.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:04 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/vojska-1994010772.html
Российские войска начали бои на окраинах Времевки, заявил Рогов
Российские войска начали бои на окраинах Времевки, заявил Рогов - РИА Новости, 16.01.2025
Российские войска начали бои на окраинах Времевки, заявил Рогов
Российские войска вошли на окраины Времевки запорожской линии фронта, начались бои за освобождение села, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T15:04:00+03:00
2025-01-16T15:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Российские войска вошли на окраины Времевки запорожской линии фронта, начались бои за освобождение села, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска вошли на южные окраины Времевки. Начались бои", - сказал Рогов. Агломерация Нескучного, Времевки и Великой Новосёлки расположена на стыке границ ДНР и Запорожской области и является стратегически важным узлом обороны и логистики для ВСУ, который постепенно переходит под контроль российских подразделений. Об освобождении Нескучного Минобороны РФ сообщило 14 января.
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россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские войска начали бои на окраинах Времевки, заявил Рогов

Рогов: российские военные начали бои за освобождение Времевки

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Российские войска вошли на окраины Времевки запорожской линии фронта, начались бои за освобождение села, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши войска вошли на южные окраины Времевки. Начались бои", - сказал Рогов.
Агломерация Нескучного, Времевки и Великой Новосёлки расположена на стыке границ ДНР и Запорожской области и является стратегически важным узлом обороны и логистики для ВСУ, который постепенно переходит под контроль российских подразделений. Об освобождении Нескучного Минобороны РФ сообщило 14 января.
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
"Непременно потребует". СМИ сообщили Украине плохие новости про Россию
12:57
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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