https://ria.ru/20250116/vojska-1994010772.html
Российские войска начали бои на окраинах Времевки, заявил Рогов
Российские войска начали бои на окраинах Времевки, заявил Рогов - РИА Новости, 16.01.2025
Российские войска начали бои на окраинах Времевки, заявил Рогов
Российские войска вошли на окраины Времевки запорожской линии фронта, начались бои за освобождение села, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T15:04:00+03:00
2025-01-16T15:04:00+03:00
2025-01-16T15:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849449371_0:78:3156:1853_1920x0_80_0_0_a86b8d6563a02700beea158678b4c05c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Российские войска вошли на окраины Времевки запорожской линии фронта, начались бои за освобождение села, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска вошли на южные окраины Времевки. Начались бои", - сказал Рогов. Агломерация Нескучного, Времевки и Великой Новосёлки расположена на стыке границ ДНР и Запорожской области и является стратегически важным узлом обороны и логистики для ВСУ, который постепенно переходит под контроль российских подразделений. Об освобождении Нескучного Минобороны РФ сообщило 14 января.
https://ria.ru/20250116/bloomberg-1993988487.html
россия
донецкая народная республика
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849449371_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_563f3ce9f7c9f3f27d46d299e450be78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские войска начали бои на окраинах Времевки, заявил Рогов
Рогов: российские военные начали бои за освобождение Времевки