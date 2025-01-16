Рейтинг@Mail.ru
В Сербии нашли водителя, сбившего девушку на студенческом протесте - РИА Новости, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/voditel-1994038708.html
В Сербии нашли водителя, сбившего девушку на студенческом протесте
В Сербии нашли водителя, сбившего девушку на студенческом протесте - РИА Новости, 16.01.2025
В Сербии нашли водителя, сбившего девушку на студенческом протесте
Полиция Сербии установила личность и нашла водителя автомобиля, который в четверг сбил девушку на студенческом протесте в Белграде, сообщает пресс-служба МВД... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T17:06:00+03:00
2025-01-16T17:06:00+03:00
в мире
сербия
белград (город)
ford motor
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1994033549_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b748b53312dc1a9527d77ce0bbfd48ee.jpg
БЕЛГРАД, 16 янв – РИА Новости. Полиция Сербии установила личность и нашла водителя автомобиля, который в четверг сбил девушку на студенческом протесте в Белграде, сообщает пресс-служба МВД страны. Во время ежедневного протеста близ Электротехнического факультета в центре Белграда автомобиль сбил и провез на крыше свыше десяти метров девушку, которая затем упала с машины, водитель скрылся. Видео происшествия распространилось в соцсетях и вызвало резонанс в СМИ. "Сотрудники управления полиции Белграда установили личность и нашли водителя М.П. (1987 года рождения), который подозревается в том, что сегодня около полудня автомобилем Ford Focus Caravan сбил 20-летнюю девушку на углу улиц Рузвельтова и Кралице Марие. В автомобиле предположительно, были еще два лица. Скорая помощь доставила 20-летнюю девушку в центр неотложной помощи. Полиция и прокуратура выясняют обстоятельства происшествия", - заявило министерство внутренних дел Сербии. Сербские студенты и оппозиция с ноября 2024 года проводят протесты в Нови-Саде, Белграде, Крагуеваце и других городах. В 11.52 (13.52 мск), в то время, когда произошло обрушение на железнодорожном вокзале 1 ноября 2024 года, они на 15 минут блокируют несколько улиц в тишине, на плакатах - требования привести к правосудию ответственных за трагедию, символом акций стала окровавленная ладонь. После блокад дорог движение восстанавливается, но уже около полусотни вузов и гимназий Сербии прекратили преподавание, студенты заняли аудитории, где дежурят круглосуточно. Руководство Сербии ранее призвало студентов прекратить блокады улиц и факультетов после выполнения их требований. Президент Сербии в ночь 16 декабря 2024 года провел совещание с руководством Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка) и обратился к участникам протестов. Он призвал студентов и их преподавателей вернуться к занятиям в аудиториях и не быть "орудием в руках политических деятелей". На сайте правительства 13 декабря были опубликованы 195 документов, относящихся к реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Для удобства они разделены на пять групп: "Проект", "Козырек", "Ежемесячные отчеты", "Еженедельные отчеты", "Техосмотры". Высшая прокуратура возбудила дело по заявлению декана факультета драматических искусств (ФДИ), о потасовке на протесте, все задержанные в ходе протестов выпущены на свободу, каждый, кто пытался силой отреагировать на блокады транспортного сообщения протестующими приведен к ответственности, увеличены выделения из бюджета для госфакультетов на 20%.
https://ria.ru/20250114/dtp-1993688410.html
https://ria.ru/20241111/ufa-1983011607.html
https://ria.ru/20250111/peterburg-1993266144.html
сербия
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Автомобиль сбил девушку на студенческом протесте в Белграде
Автомобиль сбил и провез на крыше свыше 10 метров девушку на студенческом протесте в Белграде. Пострадавшую доставили в больницу, о ее состоянии официально ничего не говорят. Водителя уже нашли и задержали, прокуратура сообщила, что его подозревают в покушении на убийство.
2025-01-16T17:06
true
PT0M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1994033549_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6014fd7e47a1c5b97ef922b1a972febb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, белград (город), ford motor
В мире, Сербия, Белград (город), Ford Motor
В Сербии нашли водителя, сбившего девушку на студенческом протесте

В Сербии нашли водителя, сбившего девушку на студенческом протесте в четверг

Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 16 янв – РИА Новости. Полиция Сербии установила личность и нашла водителя автомобиля, который в четверг сбил девушку на студенческом протесте в Белграде, сообщает пресс-служба МВД страны.
Во время ежедневного протеста близ Электротехнического факультета в центре Белграда автомобиль сбил и провез на крыше свыше десяти метров девушку, которая затем упала с машины, водитель скрылся. Видео происшествия распространилось в соцсетях и вызвало резонанс в СМИ.
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
На Киевском шоссе в Москве произошло массовое ДТП
14 января, 16:18
"Сотрудники управления полиции Белграда установили личность и нашли водителя М.П. (1987 года рождения), который подозревается в том, что сегодня около полудня автомобилем Ford Focus Caravan сбил 20-летнюю девушку на углу улиц Рузвельтова и Кралице Марие. В автомобиле предположительно, были еще два лица. Скорая помощь доставила 20-летнюю девушку в центр неотложной помощи. Полиция и прокуратура выясняют обстоятельства происшествия", - заявило министерство внутренних дел Сербии.
Сербские студенты и оппозиция с ноября 2024 года проводят протесты в Нови-Саде, Белграде, Крагуеваце и других городах. В 11.52 (13.52 мск), в то время, когда произошло обрушение на железнодорожном вокзале 1 ноября 2024 года, они на 15 минут блокируют несколько улиц в тишине, на плакатах - требования привести к правосудию ответственных за трагедию, символом акций стала окровавленная ладонь.
После блокад дорог движение восстанавливается, но уже около полусотни вузов и гимназий Сербии прекратили преподавание, студенты заняли аудитории, где дежурят круглосуточно. Руководство Сербии ранее призвало студентов прекратить блокады улиц и факультетов после выполнения их требований.
Кадр видео, на котором водитель эвакуатора катает человека на платформе машины и дрифтует на оживленной улице Уфы - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
В Уфе эвакуаторщик дрифтовал на оживленной улице с пассажиром на борту
11 ноября 2024, 09:46
Президент Сербии в ночь 16 декабря 2024 года провел совещание с руководством Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка) и обратился к участникам протестов. Он призвал студентов и их преподавателей вернуться к занятиям в аудиториях и не быть "орудием в руках политических деятелей".
На сайте правительства 13 декабря были опубликованы 195 документов, относящихся к реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Для удобства они разделены на пять групп: "Проект", "Козырек", "Ежемесячные отчеты", "Еженедельные отчеты", "Техосмотры".
Высшая прокуратура возбудила дело по заявлению декана факультета драматических искусств (ФДИ), о потасовке на протесте, все задержанные в ходе протестов выпущены на свободу, каждый, кто пытался силой отреагировать на блокады транспортного сообщения протестующими приведен к ответственности, увеличены выделения из бюджета для госфакультетов на 20%.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
В Петербурге водитель распылил газовый баллончик в лицо пешеходу
11 января, 15:58
 
В миреСербияБелград (город)Ford Motor
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала