https://ria.ru/20250116/voditel-1994038708.html
В Сербии нашли водителя, сбившего девушку на студенческом протесте
В Сербии нашли водителя, сбившего девушку на студенческом протесте - РИА Новости, 16.01.2025
В Сербии нашли водителя, сбившего девушку на студенческом протесте
Полиция Сербии установила личность и нашла водителя автомобиля, который в четверг сбил девушку на студенческом протесте в Белграде, сообщает пресс-служба МВД... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T17:06:00+03:00
2025-01-16T17:06:00+03:00
2025-01-16T17:06:00+03:00
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БЕЛГРАД, 16 янв – РИА Новости. Полиция Сербии установила личность и нашла водителя автомобиля, который в четверг сбил девушку на студенческом протесте в Белграде, сообщает пресс-служба МВД страны. Во время ежедневного протеста близ Электротехнического факультета в центре Белграда автомобиль сбил и провез на крыше свыше десяти метров девушку, которая затем упала с машины, водитель скрылся. Видео происшествия распространилось в соцсетях и вызвало резонанс в СМИ. "Сотрудники управления полиции Белграда установили личность и нашли водителя М.П. (1987 года рождения), который подозревается в том, что сегодня около полудня автомобилем Ford Focus Caravan сбил 20-летнюю девушку на углу улиц Рузвельтова и Кралице Марие. В автомобиле предположительно, были еще два лица. Скорая помощь доставила 20-летнюю девушку в центр неотложной помощи. Полиция и прокуратура выясняют обстоятельства происшествия", - заявило министерство внутренних дел Сербии. Сербские студенты и оппозиция с ноября 2024 года проводят протесты в Нови-Саде, Белграде, Крагуеваце и других городах. В 11.52 (13.52 мск), в то время, когда произошло обрушение на железнодорожном вокзале 1 ноября 2024 года, они на 15 минут блокируют несколько улиц в тишине, на плакатах - требования привести к правосудию ответственных за трагедию, символом акций стала окровавленная ладонь. После блокад дорог движение восстанавливается, но уже около полусотни вузов и гимназий Сербии прекратили преподавание, студенты заняли аудитории, где дежурят круглосуточно. Руководство Сербии ранее призвало студентов прекратить блокады улиц и факультетов после выполнения их требований. Президент Сербии в ночь 16 декабря 2024 года провел совещание с руководством Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка) и обратился к участникам протестов. Он призвал студентов и их преподавателей вернуться к занятиям в аудиториях и не быть "орудием в руках политических деятелей". На сайте правительства 13 декабря были опубликованы 195 документов, относящихся к реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Для удобства они разделены на пять групп: "Проект", "Козырек", "Ежемесячные отчеты", "Еженедельные отчеты", "Техосмотры". Высшая прокуратура возбудила дело по заявлению декана факультета драматических искусств (ФДИ), о потасовке на протесте, все задержанные в ходе протестов выпущены на свободу, каждый, кто пытался силой отреагировать на блокады транспортного сообщения протестующими приведен к ответственности, увеличены выделения из бюджета для госфакультетов на 20%.
https://ria.ru/20250114/dtp-1993688410.html
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Автомобиль сбил девушку на студенческом протесте в Белграде
Автомобиль сбил и провез на крыше свыше 10 метров девушку на студенческом протесте в Белграде. Пострадавшую доставили в больницу, о ее состоянии официально ничего не говорят. Водителя уже нашли и задержали, прокуратура сообщила, что его подозревают в покушении на убийство.
2025-01-16T17:06
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в мире, сербия, белград (город), ford motor
В мире, Сербия, Белград (город), Ford Motor
В Сербии нашли водителя, сбившего девушку на студенческом протесте
В Сербии нашли водителя, сбившего девушку на студенческом протесте в четверг
БЕЛГРАД, 16 янв – РИА Новости. Полиция Сербии установила личность и нашла водителя автомобиля, который в четверг сбил девушку на студенческом протесте в Белграде, сообщает пресс-служба МВД страны.
Во время ежедневного протеста близ Электротехнического факультета в центре Белграда
автомобиль сбил и провез на крыше свыше десяти метров девушку, которая затем упала с машины, водитель скрылся. Видео происшествия распространилось в соцсетях и вызвало резонанс в СМИ.
"Сотрудники управления полиции Белграда установили личность и нашли водителя М.П. (1987 года рождения), который подозревается в том, что сегодня около полудня автомобилем Ford
Focus Caravan сбил 20-летнюю девушку на углу улиц Рузвельтова и Кралице Марие. В автомобиле предположительно, были еще два лица. Скорая помощь доставила 20-летнюю девушку в центр неотложной помощи. Полиция и прокуратура выясняют обстоятельства происшествия", - заявило министерство внутренних дел Сербии
.
Сербские студенты и оппозиция с ноября 2024 года проводят протесты в Нови-Саде, Белграде, Крагуеваце и других городах. В 11.52 (13.52 мск), в то время, когда произошло обрушение на железнодорожном вокзале 1 ноября 2024 года, они на 15 минут блокируют несколько улиц в тишине, на плакатах - требования привести к правосудию ответственных за трагедию, символом акций стала окровавленная ладонь.
После блокад дорог движение восстанавливается, но уже около полусотни вузов и гимназий Сербии прекратили преподавание, студенты заняли аудитории, где дежурят круглосуточно. Руководство Сербии ранее призвало студентов прекратить блокады улиц и факультетов после выполнения их требований.
Президент Сербии в ночь 16 декабря 2024 года провел совещание с руководством Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка) и обратился к участникам протестов. Он призвал студентов и их преподавателей вернуться к занятиям в аудиториях и не быть "орудием в руках политических деятелей".
На сайте правительства 13 декабря были опубликованы 195 документов, относящихся к реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Для удобства они разделены на пять групп: "Проект", "Козырек", "Ежемесячные отчеты", "Еженедельные отчеты", "Техосмотры".
Высшая прокуратура возбудила дело по заявлению декана факультета драматических искусств (ФДИ), о потасовке на протесте, все задержанные в ходе протестов выпущены на свободу, каждый, кто пытался силой отреагировать на блокады транспортного сообщения протестующими приведен к ответственности, увеличены выделения из бюджета для госфакультетов на 20%.