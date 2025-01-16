https://ria.ru/20250116/vklady-1993933441.html
Эксперт прокомментировал слухи о заморозке вкладов
Эксперт прокомментировал слухи о заморозке вкладов - РИА Новости, 16.01.2025
Эксперт прокомментировал слухи о заморозке вкладов
Дезинформацию о возможной заморозке вкладов граждан старательно пиарят идеологические противники России, никакой реальной почвы она под собой не имеет, заявил... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T02:17:00+03:00
2025-01-16T02:17:00+03:00
2025-01-16T02:17:00+03:00
экономика
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владимир путин
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Дезинформацию о возможной заморозке вкладов граждан старательно пиарят идеологические противники России, никакой реальной почвы она под собой не имеет, заявил агентству "Прайм" экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.Он напомнил, что подобные информационные вбросы начались после победы Владимира Путина на выборах в марте. Через каналы в запрещенных соцсетях полились всевозможные фейки о девальвации, денежной реформе и заморозке вкладов.Любая финансовая проблематика крайне чувствительна для россиян, но в первый раз вброс прошел незаметно. Его запустили второй раз осенью – платно, через ангажированные телеграм-каналы, а затем подхватили неквалифицированные пиарщики."Они не осознают, что нагнетание темы в формате аналитики слухов только играет на руку дестабилизации информационного фона, экономической и политической ситуации в стране", — отметил Лобода.Разумеется, никакой заморозки вкладов не случится, российская финансовая система устойчива к любым шокам, а экономика растет темпами выше среднемировых. Вложения в банковские депозиты будут наиболее выгодными как минимум до начала весны, заверил экономист.
https://ria.ru/20250109/stavka-1992868396.html
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экономика, россия, владимир путин, bitriver, вклады
Экономика, Россия, Владимир Путин, BitRiver, Вклады
Эксперт прокомментировал слухи о заморозке вкладов
Экономист Лобода: противники России дезинформируют об угрозе заморозки вкладов