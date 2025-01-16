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Путин утвердил составы комиссий по делам ветеранов и инвалидов
Путин утвердил составы комиссий по делам ветеранов и инвалидов - РИА Новости, 16.01.2025
Путин утвердил составы комиссий по делам ветеранов и инвалидов
Президент России Владимир Путин утвердил составы комиссий по делам ветеранов и по делам инвалидов, назначив вице-премьера РФ Татьяну Голикову их председателем,... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T22:06:00+03:00
2025-01-16T22:06:00+03:00
2025-01-16T22:17:00+03:00
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил составы комиссий по делам ветеранов и по делам инвалидов, назначив вице-премьера РФ Татьяну Голикову их председателем, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Утвердить прилагаемые: а) состав комиссии при президенте Российской Федерации по делам ветеранов; б) состав комиссии при президенте Российской Федерации по делам инвалидов. Признать утратившими силу указы президента Российской Федерации по перечню согласно приложению", - говорится в документе.В документе уточняется, что обе комиссии возглавила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
https://ria.ru/20241227/veteran-1991688332.html
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россия, татьяна голикова, владимир путин, общество
Россия, Татьяна Голикова, Владимир Путин, Общество
Путин утвердил составы комиссий по делам ветеранов и инвалидов
Путин назначил Голикову председателем комиссий по делам ветеранов и инвалидов