https://ria.ru/20250116/veterany-1994091271.html

Путин утвердил составы комиссий по делам ветеранов и инвалидов

Путин утвердил составы комиссий по делам ветеранов и инвалидов - РИА Новости, 16.01.2025

Путин утвердил составы комиссий по делам ветеранов и инвалидов

Президент России Владимир Путин утвердил составы комиссий по делам ветеранов и по делам инвалидов, назначив вице-премьера РФ Татьяну Голикову их председателем,... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T22:06:00+03:00

2025-01-16T22:06:00+03:00

2025-01-16T22:17:00+03:00

россия

татьяна голикова

владимир путин

общество

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил составы комиссий по делам ветеранов и по делам инвалидов, назначив вице-премьера РФ Татьяну Голикову их председателем, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Утвердить прилагаемые: а) состав комиссии при президенте Российской Федерации по делам ветеранов; б) состав комиссии при президенте Российской Федерации по делам инвалидов. Признать утратившими силу указы президента Российской Федерации по перечню согласно приложению", - говорится в документе.В документе уточняется, что обе комиссии возглавила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

https://ria.ru/20241227/veteran-1991688332.html

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россия, татьяна голикова, владимир путин, общество